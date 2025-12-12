Laboral
La Inspección de Trabajo abre una investigación por la falta de personal de seguridad en el aeropuerto de la Región
CC OO denunció a Aena por el déficit de trabajadores en la plantilla para actuar en casos de emergencias y proteger a los viajeros
La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación por la falta de personal de seguridad en el Aeropuerto de la Región de Murcia después de que Comisiones Obreras denunciase que Aena "no respetaba los mínimos, acordados en el plan, en cuanto a la plantilla necesaria para la intervención de emergencia en diferentes operaciones de seguridad" en Corvera.
El sindicato sostiene que inició distintas actuaciones en relación al incumplimiento por parte de la operadora aeroportuaria del plan de medidas de prevención de riesgos laborales en el aeropuerto.
La Inspección ha determinado "el flagrante incumplimiento de la normativa, en el colectivo de profesionales encargados de intervenir en caso de emergencia, constatándose la insuficiencia del personal necesario durante el año 2024. Este incumplimiento de mínimos del plan de autoprotección, ha afectado directamente a la seguridad de los pasajeros", explica CC OO en un comunicado publicado este viernes.
Como consecuencia de estos incumplimientos detectados por el organismo público del Ministerio que dirige Yolanda Díaz tras la denuncia del sindicato, está pendiente la resolución judicial donde CC OO exige que se garantice judicialmente el cumplimiento de la plantilla mínima y el plan de medidas de prevención.
