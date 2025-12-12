La inflación aumenta hasta el 2,5% en el mes de noviembre en la Región, la tercera más baja del país

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,5% en la Región de Murcia en noviembre en la tasa interanual, 3 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento en el último mes de estas tres décimas se debe, sobre todo, al incremento del vestido y calzado (11,2%). Con esta subida, Murcia se coloca como la tercera autonomía con la tasa más baja de todo el país, con medio punto por debajo del índice nacional (3%).

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de variación anual del IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron, aparte de la Región de Murcia (2,5%) Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

Variación mensual de precios en la Región Alimentos y bebidas no alcohólicas : -0,1

: -0,1 Bebidas alcohólicas y tabaco : +1,1

: +1,1 Vestido y calzado : +11,2

: +11,2 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles : -0,2

: -0,2 Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar : +0,4

: +0,4 Sanidad : -0,7

: -0,7 Transporte : +0,9

: +0,9 Comunicaciones : -0,1

: -0,1 Ocio y cultura : -0,8

: -0,8 Enseñanza : +0,1

: +0,1 Restaurantes y hoteles : +0,1

: +0,1 Otros bienes y servicios: 0,4

Eso sí, con la subida de noviembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la Comunidad tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en la Región de Murcia fue la que más aumentó en España, con un 0,6% de subida. En lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Alcohol, tabaco y energía lideran el incremento de los precios en lo que va de año en la Comunidad

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,5% más que en noviembre de 2024 (+1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,4% más (-1,9 puntos); restaurantes y hoteles, un 4% más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% más (sin diferencia).

Variación anual de precios en la Región Alimentos y bebidas no alcohólicas : +2,1

: +2,1 Bebidas alcohólicas y tabaco : +5,5

: +5,5 Vestido y calzado : -0,6

: -0,6 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles : +4,4

: +4,4 Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar : +0,8

: +0,8 Sanidad : +0,3

: +0,3 Transporte : +2

: +2 Comunicaciones : +1,6

: +1,6 Ocio y cultura : +0,7

: +0,7 Enseñanza : +2,8

: +2,8 Restaurantes y hoteles : +4

: +4 Otros bienes y servicios: +3,1

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,6% (+3,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Los datos nacionales

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes de octubre y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta situarse en el 3%.

El abaratamiento de la electricidad influyó en este ligero descenso, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

Así, la moderación del IPC a nivel nacional se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Extremadura (+0,5%), Región de Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.