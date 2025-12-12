De 'Grease' a 'Titanic' pasando por 'El Padrino': Asido Cartagena presenta un calendario de cine para 2026

La asociación Asido, integrada en Plena Inclusión Región de Murcia, presentó este viernes su calendario solidario para 2026. Lo hizo en la sede de la entidad, en Cartagena. "El almanaque de este año se inspira en el mundo del cine y en cada mes se recrea la escena de una película mítica, como El Padrino, Desayuno con Diamantes, Grease o Titanic", explicaron desde Plena Inclusión en un comunicado de prensa.

A la presentación asistieron varios de los protagonistas de las fotos, además de sus familiares. Este calendario solidario tiene un coste de tan solo 7 euros y puede adquirirse en la propia asociación (Avenida Génova de Cartagena) y a través de los usuarios y familias vinculadas a Asido.

Un momento de la presentación del almanaque. / Plena Inclusión

Es para una buena causa: el dinero que se consiga "se invertirá en los proyectos y actividades que la entidad desarrolla durante todo el año con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y sus familias", detallaron.

Las fotos se hicieron con Rafa Marín Photography y su equipo, que "han llevado a cabo un trabajo muy cuidado, lleno de sensibilidad y atención al detalle. El resultado es una colección de imágenes con una narrativa propia y un fuerte componente emocional", apuntaron Asido Cartagena.

"Magia, ilusión y cariño"

En la misma línea, subrayaorn que "a través del lenguaje cinematográfico, el proyecto pone en valor la expresividad, el talento y la personalidad de sus protagonistas. Es un calendario lleno de magia, ilusión y cariño".

Asido Cartagena es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1993 y ofrece servicios de Atención Temprana, Centro Ocupacional, Centro de Día, Servicio de Empleo, Servicio de Apoyo a Familias, Apoyo Psicopedagógico y Escolar, así como programas de Ocio y Tiempo Libre. Además, compone, junto a otras 28 entidades, Plena Inclusión Región de Murcia, la federación de asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual.