Drones, cámaras y reformas: la Región libera más de 3 millones para modernizar a las policías locales

El Ejecutivo regional ha autorizado la concesión de 3.416.460 euros en ayudas destinadas a los ayuntamientos de la Región de Murcia, con el objetivo de renovar y reforzar los vehículos, el material y las infraestructuras de las Policías Locales. Esta partida representa un incremento del 48 % respecto a los 2,3 millones asignados en la convocatoria del año anterior.

El anuncio lo realizó este viernes el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, quien detalló que el Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre aprobó esta inversión, incluida dentro del plan Región de Murcia + Segura impulsado por la Comunidad.

Durante su visita al Centro Integral de Seguridad de Torre Pacheco, López Miras subrayó que se trata de un nuevo esfuerzo del Gobierno regional “para reforzar la seguridad ciudadana, que es la base de todo, porque sin ella no hay libertad”.

“Torre Pacheco, por ejemplo, va a recibir 112.000 euros, que es más del doble de lo que recibió en la misma convocatoria del año pasado”, trasladó López Miras, para quien el objetivo de esta iniciativa “está claro: queremos más seguridad. Queremos que los nuestros estén seguros, que puedan vivir libres y tranquilos y que nuestros policías locales tengan los mejores medios y las herramientas más modernas para hacer su trabajo con eficacia”.

Entre los gastos que podrán asumirse gracias a estos fondos de la Comunidad se incluyen la adquisición de vehículos policiales, drones, sistemas de videovigilancia, equipamiento informático, mobiliario y armamento reglamentario. Como novedad, la convocatoria de este año contempla la posibilidad de financiar reformas y nuevas instalaciones en dependencias policiales.

El jefe del Ejecutivo regional se reafirmó en que “la seguridad de los ciudadanos es prioridad para el Gobierno de la Región de Murcia, y por eso hemos lanzado el plan Región de Murcia + Segura, dotado con más de 120 millones de euros para poder alcanzar más de 3.000 policías locales en los distintos municipios, con más comisarías y más medios para esos efectivos”.

La partida se concederá de forma directa a los ayuntamientos, priorizando a aquellos con menor capacidad económica y de gestión. El reparto se ha realizado en función del número de efectivos, la ratio de agentes por habitante y el número de habitantes del municipio.

Mejoras en Torre Pacheco

En el caso de Torre Pacheco, los 112.000 euros que recibirá el Ayuntamiento suponen un incremento del 118 por ciento respecto a los 51.300 euros percibidos en 2024. Parte de esta dotación se destinará a financiar reformas en dependencias policiales de las pedanías del municipio.

La ayuda concedida el pasado año permitió al Ayuntamiento de Torre Pacheco adquirir dos motocicletas, armeros, un radar, cuatro cámaras, taquillas, un etilómetro y un alcoholímetro. Además, gracias esa subvención también se adquirió un vehículo todoterreno 4x4 equipado con kit policial completo y preparado para prestar servicio en zonas alejadas de los cascos urbanos o de difícil acceso, útil especialmente en episodios de lluvias torrenciales.