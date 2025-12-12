La biomasa, aliada contra el CO2, las emergencias climáticas y los incendios

El potencial del monte español es enorme, pero solo podrá desplegarse si se comprende su singularidad, se gestiona con rigor y se dota al sector de herramientas realistas para competir en un mercado que ya exige trazabilidad, planificación y descarbonización. Así quedó patente durante el foro ‘Bioeconomía: oportunidades y desafíos’, organizado por la Consejería de Medio Ambiente con la colaboración de La Opinión. Tres voces del ámbito forestal y bioenergético coincidieron en la necesidad de pasar de las palabras a las decisiones concretas.

La decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Ana Belén Noriega, abrió el debate subrayando la brecha entre la percepción social del bosque y su realidad. Para muchos ciudadanos, recordó, el monte es un espacio de recreo, bienestar o tradición, pero también es biodiversidad, empleo y modernización tecnológica. Desde PEFC, organización que lidera en España la certificación de gestión forestal sostenible, Noriega insistió en que la bioeconomía solo será creíble con productos forestales que lleguen al mercado con garantías verificables. La nueva directiva europea anti-greenwashing, dijo, obliga a abandonar afirmaciones vagas sobre lo «natural» o «ecológico».

Hoy España suma 3.010.000 hectáreas certificadas, más de 30.000 en la Región de Murcia. Allí, de sus 511.000 hectáreas de superficie forestal, 308.000 son arboladas y unas 32.000 están certificadas, gestionadas por diez propietarios o gestores; un 88% es monte público. Noriega defendió que esta trazabilidad ya permite que sectores como la construcción, la energía o el envasado utilicen madera y otros bioproductos con garantías, destacando incluso ejemplos locales como el uso de madera en la construcción de algunas zonas del Hospital Virgen de la Arrixaca.

Tras Noriega intervino Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Recordó que los bosques crecen en Europa y en España, pero existen grandes diferencias estructurales: mientras en Europa el 96% de los montes cuenta con planificación, en España no se alcanza el 30%; y frente a un 89% de propiedad pública en Europa, aquí predomina la privada, con un 72%. Estas disparidades afectan a la adaptación de las decisiones europeas a la realidad ibérica.

Pérez Oleaga llamó a gestionar el crecimiento forestal: desde los años noventa hasta 2025 se ha triplicado la masa disponible, pero España apenas aprovecha el 30% de su potencial anual, frente a más del 60% europeo. Ese infraaprovechamiento incrementa el riesgo de incendios y resta eficiencia a la bioeconomía.

Por su parte, Pablo Rodero Masdemont, responsable de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) reclamó simplificación administrativa. Recordó que España opera con más de quince leyes forestales y restricciones que no siempre se ajustan a su realidad. Avebiom, con alrededor de 170 empresas en toda la cadena de valor, defiende una biomasa sostenible y certificada que es «la energía más barata para calentarse».

Rodero subrayó que la biomasa contribuye a la descarbonización, pues «es neutra y puede llegar a ser negativa si se captura el CO2», y permite nuevas aplicaciones como metanol renovable o biochar para agricultura y construcción. Además, genera empleo, «trece veces más que el gas natural», y aporta estabilidad energética en emergencias «como danas o apagones». Además, subrayó, «usar más biomasa y madera es también reducir combustible en el monte y prevenir incendios cada vez más difíciles de apagar».