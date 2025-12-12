Activan la alerta por lluvias para el domingo en la Región de Murcia

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya apuntaban a que el fin de semana sería lluvioso en la Región de Murcia, especialmente el domingo 14 de diciembre. Hoy, la Aemet ha activado la alerta amarilla para esa jornada por precipitaciones en buena parte de la comunidad.

En concreto, el aviso amarillo por lluvias afecta el domingo al Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, por lo que las zonas del Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón en principio se libran de los chubascos intensos.

El aviso durará durante toda la jornada, pues comenzará a las 00.00 horas del domingo y permanecerá hasta las 23.59 horas.

La Aemet espera acumulaciones de agua de hasta 20 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas. La probabilidad del aviso es del 40% - 70%.

Mapa de alerta por lluvias en la Región / 112

La previsión del fin de semana

La previsión de la Aemet, consultada por esta redacción, señala que este viernes 12 de diciembre se esperan lluvias débiles y ocasionales, especialmente por la tarde. En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán cambios respecto a los últimos días.

Para el sábado, Meteorología augura chubascos algo más intensos que el viernes, aunque igualmente débiles y ocasionales a partir del mediodía. Este riesgo de precipitaciones abarca a casi toda la Región, solo el Altiplano se libraría.

En cuanto a las temperaturas el 13 de diciembre, habrá un ligero aumento de las mínimas y las máximas permanecerán con pocos cambios.

Temperaturas mínimas/máximas Viernes Murcia: 8/17 ºC

Cartagena: 12/18 ºC

Lorca: 6/16 ºC

Yecla: 6/14 ºC

Caravaca: 3/13 ºC Sábado Murcia: 11/17 ºC

Cartagena: 14/17 ºC

Lorca: 10/15 ºC

Yecla: 8/13 ºC

Caravaca: 7/13 ºC Domingo Murcia: 10/15 ºC

Cartagena: 13/17 ºC

Lorca: 9/15 ºC

Yecla: 8/13 ºC

Caravaca: 7/11 ºC

Será el domingo cuando las lluvias sean significativas, lo que ha llevado a activar el aviso amarillo en casi todo el territorio. La Aemet prevé que el agua caiga con más ganas esa jornada y los chubascos sean más generalizados, ya que cubrirán toda la Región.

La previsión indica que las lluvias empezarán de madrugada el domingo, continuarán toda la mañana y abarcarán parte de la tarde. Serán más intensas en el sur de la comunidad, donde se podrían registrar acumulaciones de agua significativas.

Las temperaturas esa jornada se esperan con pocos cambios y el viento se intensificará en zonas altas y del litoral.

Meteorología indica que las lluvias, previsiblemente, continuarán durante el lunes y el martes de la semana que viene, aunque menos fuertes que el domingo.