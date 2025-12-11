Los virus irrumpen con fuerza: los hospitales públicos comienzan a derivar a pacientes a los concertados

Los virus respiratorios están llevando al límite esta semana a los profesionales sanitarios de la Región de Murcia, quienes trabajan a contrarreloj para atender a los pacientes que llegan a consulta con infecciones respiratorias al tiempo que doblan consulta para hacer frente a la agenda de los compañeros que han decidido sumarse a la huelga de cuatro días convocada por el Sindicato Médico por la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad. La situación es complicada en Atención Primaria, pero también en las Urgencias hospitalarias, donde los pacientes pendientes de ingreso comienzan a acumularse en las áreas de observación, llegándose incluso a derivar a usuarios a centros concertados.

Las Urgencias del Hospital Morales Meseguer amanecían este miércoles con 25 pacientes pendientes de ingreso en planta, la mayoría de ellos con gripe asociada a otras patologías, lo que hace que sufran descompensaciones, tal y como señala a La Opinión el jefe de servicio, José Antonio Serrano.

Serrano explica que hasta el momento van salvando la situación, ya que "hemos derivado a algunos de estos pacientes a hospitales concertados, como el de Molina de Segura, y a otros se les ha hecho hueco en planta gracias a que se ha suspendido alguna operación".

"Hay mucha gripe y esto hace que la muchos pacientes terminen en urgencias cuando ven que no pueden ser atendidos en Atención Primaria", dice.

Este incremento de la gripe, que en la última semana ha crecido un 248% en la Región de Murcia, también está afectando a las Urgencias del Hospital Reina Sofía, donde de momento salvan la situación gracias a la Unidad de Preingreso, según detalla el jefe de sección, César Cinesi, aunque los casos que les llegan de gripe se han multiplicado por cuatro en solo siete días.

Atención Primaria contiene el aliento

"Estamos desbordados", afirma el doctor Francisco Ruiz Lavela, coordinador del centro de salud de La Ñora (Murcia). Este médico de familia está sufriendo en primera línea el aumento de los casos de gripe y catarros, un incremento que ha pillado desprevenidos a los servicios sanitarios al haberse adelantado hasta cuatro semanas respecto a su fecha habitual.

"Tenemos mucha incidencia de catarros y de infecciones respiratorias agudas (IRAs), los virus nos han desbordado, tanto a las consultas de Medicina de Familia como a las de Pediatría, a lo que se unen los compañeros en huelga y aquellos que están de vacaciones o disfrutando de días propios", ya que los deben de gastar antes del 15 de diciembre, tal y como explica a La Opinión.

En la misma situación se encuentran el resto de sanitarios de Atención Primaria. El coordinador del centro de salud de La Flota, Antonio Ferrer, dice que en su caso no tienen a muchos compañeros de huelga, "pero la incidencia de los cuadros respiratorios se ha disparado y están siendo días muy complicados que intentamos sobrellevar como podemos".

La doctora María Medina, miembro de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) y médica de familia en el centro de salud de Cabezo de Torres, apunta que "la huelga no nos está afectando porque, en nuestro caso, no tenemos a compañeros haciéndola, pero estamos afrontando muchas urgencias por virus respiratorios". En su centro de salud ya notaron el aumento de la gripe la semana pasada, "pero estos días está yendo a más", afirma.

Sobre el uso de la mascarilla, la doctora medina sostiene que los profesionales ya la venían usando desde hace varias semanas y "la población está muy concienciada, no hay que decirles que se la pongan, saben que es por el bien de todos y no estamos teniendo problemas".

Concentración de médicos este miércoles ante Salud. / Cesm

Tercera jornada de huelga

La sanidad murciana afronta este jueves su tercera jornada de huelga, tras dos días con la mayoría de las unidades atendidas por los servicios mínimos decretados por la Consejería de Salud. Los médicos convocados por el sindicato CESM se volvieron a concentrar este miércoles, por segundo día consecutivo, a las puertas de la Consejería de Salud. Hoy lo volverán a hacer, tras lo que se dirigirán a la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a la postura que mantiene el Ministerio.

Los facultativos defienden una mesa de negociación propia y exigen la eliminación de las guardias 24 horas, así como que estas computen tanto para la cotización como para la jubilación, y contar con una jornada ordinaria de trabajo a la que no haya que sumar la extraordinaria de las guardias.

La Consejería cifraba ayer el seguimiento de la huelga en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en el 22,7%, mientras que CESM lo fija en un seguimiento del 58% en Atención Primaria y del 74% en hospitalaria.