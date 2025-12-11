El Taibilla destina más de 21 millones de euros a la desaladora de San Pedro para blindar el suministro

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado una inversión de más de 20 millones de euros destinada al servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la desaladora de San Pedro del Pinatar durante el periodo 2026-2028. Según explicó Juan Cascales, presidente del organismo, el contrato tendrá una duración de 48 meses y abarcará todas las labores necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura estratégica, desde la operación de equipos y el control de calidad del agua hasta el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

Cascales destacó que la actuación "asegurará el suministro de agua potable de calidad y reforzará la seguridad hídrica en la zona de influencia", subrayando la importancia de la desaladora como infraestructura clave para la Región. El contrato incluye todas las instalaciones hidráulicas, civiles, mecánicas y eléctricas, así como los sistemas de control e instrumentación necesarios para su operación eficiente.

Además de esta inversión, la MCT ha aprobado proyectos de obras, servicios y suministros por un valor total de más de 38 millones de euros en la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete. Entre ellos, destaca la renovación del acueducto de Perín, con un presupuesto de 817.747 euros, que permitirá "restituir la seguridad y la funcionalidad de esta infraestructura clave para el abastecimiento de Cartagena y su comarca", señaló Cascales. El proyecto incluirá iluminación ornamental que realzará la estructura, combinando valor histórico y atractivo turístico.

Otras obras aprobadas en la sesión del Comité Ejecutivo incluyen la renovación del ramal de San Miguel de Salinas desde Vistabella (2,77 millones de euros), la mejora de los depósitos Alicante 1 y 2 (1,05 millones) y el proyecto de mejora de los depósitos Cox-Granja 1 (751.000 euros).

Aumenta levemente la producción de agua

Durante la sesión también se presentó un informe sobre los recursos hídricos empleados hasta la fecha en el año hidrológico 2025-2026. La precipitación acumulada en la Presa del embalse del Taibilla se situó en 22 litros por metro cuadrado, frente a los 78,4 l/m² del mismo periodo del año anterior. La producción de agua en noviembre alcanzó los 18,52 hm³, elevando el total del año hidrológico a 38,45 hm³, un 0,84 % más que el periodo anterior.

La MCT, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abastece agua potable en alta a 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete, dando servicio permanente a 2,5 millones de personas, cifra que supera los 3,5 millones en verano.