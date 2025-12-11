El SMS convoca las oposiciones para cubrir más de 560 plazas de médico

El Servicio Murciano de Salud (SMS) publica este jueves varias resoluciones a través de las cuales convoca las pruebas selectivas para cubrir mediante el procedimiento de concurso-oposición más de 560 plazas de facultativo sanitario especialista en la sanidad murciana. Estas convocatorias corresponden a las plazas previstas de los años 2022, 2023 y 2024, que debían de publicarse antes de que finalice el actual ejercicio 2025.

En la primera de las resoluciones firmadas por la gerente del SMS, Isabel Ayala, se informa de las pruebas a desarrollar para cubrir un total de 154 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, de las que 138 serán de acceso libre y 16 de promoción interna.

Asimismo, el SMS convoca otras 372 plazas de facultativo sanitario especialista en más de una decena de categorías, entre las que destacan 45 plazas de Pediatría de Atención Primaria; 26 plazas de Urgencias hospitalarias; 25 plazas de Psiquiatría; 24 de Anestesiología y Reanimación; 20 plazas de Cirugía Ortopédica y Traumatología; y 19 plazas de Psicología Clínica, entre otras.

A estas se suma también otra tercera convocatoria para realizar las pruebas con las que cubrir 42 plazas más de Medicina de Urgencias de Atención Primaria. De ellas, 36 serán de acceso libre y las 6 restantes de promoción interna, tal y como recoge la publicación de este jueves del Boletín Oficial de la Región de Murcia. La cuarta convocatoria hace referencia a otras 6 plazas de Odontología y Estomatología para los equipos de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud. En este último caso, cuatro serán de acceso libre y dos de promoción interna.

Las pruebas selectivas se llevarán a cabo por el sistema de concurso oposición para acceder a la categoría estatutaria de facultativo sanitario especialista en las distintas opciones convocadas, tanto en los turnos de acceso libre como de promoción interna.

El SMS detalla que en la convocatoria del turno libre la puntuación que se podrá alcanzar en las fases de oposición y concurso será, respectivamente, del 60% y el 40% de la puntuación máxima. A su vez, en la convocatoria de promoción interna, en la fase de oposición se podrá obtener el 55% de la puntuación total y el 45% en la de concurso.

El pasado mes de noviembre la Consejería de Salud aprobaba en Mesa Sectorial su nueva oferta de empleo de 2025, compuesta por un total de 1.321 plazas, que la mayoría de los sindicatos calificaron de "insuficientes", lo que hizo que únicamente lograra el respaldo del Sindicato Médico CESM. Esas plazas se convocarán junto a las correspondientes a 2026 y 2027.

Procedimiento y plazos

El plazo de presentación de solicitudes para participar en estas convocatorias será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de estas convocatorias en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Para poder participar en estas pruebas selectivas será preciso abonar, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la tasa correspondiente por actuaciones en materia de función pública regional que aparecen detalladas en cada una de las resoluciones.

Los interesados en estos procesos deberán cumplimentar el formulario que está disponible en la dirección de sede.carm.es/sms/seleccion/, entrando en opción 'Oposiciones', 'Presentar Solicitud' siguiendo para ello las instrucciones que la propia aplicación proporciona. En dicho formulario, los aspirantes deberán indicar, al menos, un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.

Con el objetivo de facilitar la cumplimentación del formulario a través de internet, el Servicio Murciano de Salud habilitará ordenadores en la Dirección General de Recursos Humanos (edificio Habitamia), así como en cada una de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia, en la Gerencia del 061, en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca y en el Centro Regional de Hemodonación.