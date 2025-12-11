Rubira: "Nuestros pescadores han cumplido: ahora le toca al Gobierno de España"

"El equilibrio medioambiental no puede romper el equilibrio económico y social de nuestro sector pesquero". Con esta frase, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resume la posición del Gobierno regional ante la negociación decisiva que se desarrollará estos días en Bruselas sobre los días de actividad para la pesca de arrastre en 2026.

Rubira insistió, en una entrevista en la Cadena COPE, en que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido tras años de recortes y restricciones: "Nuestros pescadores llevan años adaptándose y adoptando medidas para preservar los caladeros. Ahora necesitamos que ese esfuerzo se traduzca en más días para faenar".

La titular de Pesca explicó que en el último consejo consultivo trasladó al ministro Luis Planas la necesidad de anticipar la estrategia negociadora. "Se lo pedí directamente: que no espere al día 11 para defender nuestros intereses", señaló. Según recordó, la flota regional —21 barcos en activo, dentro de las 120 embarcaciones mediterráneas que operan bajo similar régimen— afronta una situación crítica que amenaza su continuidad.

También para Rubira, los últimos informes del Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (STECF) evidencian mejoras que deben ser escuchadas por Bruselas. La recuperación de caladeros como el de la merluza o la gamba roja respaldaría un alivio progresivo de las restricciones que han llevado al sector "al límite".

"Si llega un nuevo recorte puede suponer la muerte del sector", asegura la consejera

La consejera Sara Rubira, en una de sus reuniones con el sector pesquero regional. / Loyola Pérez de Villegas

En esta línea, la consejera mantuvo hace unas semanas un encuentro con europarlamentarios de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, a quienes trasladó la necesidad de flexibilizar el esfuerzo pesquero impuesto. Además, volvió a reclamar al Gobierno central que avance en la creación de alianzas con países como Francia para afrontar unidos el debate en el Consejo de Ministros. "No podemos relajarnos. Hay que garantizar que esas subidas de días de pesca se materialicen", subrayó.

Rubira advierte que cada semana sin actividad supone un golpe económico y emocional para un sector que sostiene cientos de empleos directos e indirectos en los puertos de Cartagena, Águilas y Mazarrón, donde se asienta buena parte de la industria vinculada al mar. "Si llega un nuevo recorte, puede suponer la pérdida definitiva de este sector", afirmó.

Un sector "demonizado"

La consejera reivindica que los pescadores han hecho su parte: "Han cambiado artes, han invertido en tecnología y hoy nuestra flota es mucho más respetuosa con el medio marino". Por ello, exige que el Ministerio cumpla con el compromiso adquirido en enero: revisar los días de pesca si se cumplían los criterios ambientales señalados por la Comisión Europea. "El sector ha cumplido; ahora le toca al Gobierno de España".

Mirando a medio plazo, Rubira reclama una reforma profunda de la política pesquera comunitaria: "Es urgente abrir un debate serio sobre el futuro de la pesca mediterránea y dejar de demonizar la pesca de arrastre". Sin esta actividad, asegura, muchas especies no llegarían a los mercados locales que forman parte de la identidad cultural de las costas. Y concluye con un mensaje claro: "El futuro de nuestra pesca está en juego. No pedimos privilegios, pedimos equilibrio".