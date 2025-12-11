Rubira denuncia que sólo se ha ejecutado el 50% de las inversiones del Plan de Cuenca del Segura

La consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, participó este jueves en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), una reunión que, según subrayó, "llega tarde". En este sentido, recordó que la normativa establece que estos encuentros deben celebrarse "cada tres meses" y que la última convocatoria tuvo lugar en diciembre. Para el Gobierno regional, insistió, la periodicidad de estos encuentros es "imprescindible" dada la situación de incertidumbre en la que se mueve el sector.

Rubira explicó que durante el primer semestre el Ejecutivo murciano solicitó formalmente a la CHS la convocatoria de esta sesión, convencido de su importancia ante un escenario marcado por amenazas sobre la disponibilidad de agua. En este contexto, puso el foco en el Trasvase Tajo-Segura, cuya reducción del 50% considera un golpe directo al desarrollo de la Región. "Recortar el Tajo-Segura es recortar el modelo económico de los últimos 50 años", afirmó, antes de advertir de que no se trata solo de agricultura, sino también de industria, turismo, comercio, deporte y alimentación. "Beneficia a toda la Región de Murcia", remarcó.

La consejera se refirió también al recorte previsto en las extracciones de los pozos de sequía, un asunto que calificó de "crítico". Aquí recordó que el presidente Fernando López Miras ha reclamado una moratoria hasta 2033 y que espera que el Gobierno central defienda en Bruselas esta prórroga “mientras se articulan soluciones reales” que permitan alternativas al cierre planteado.

La "presión" logró retrasar el recorte al Trasvase, según Rubira

Con respecto a la nueva regla de explotación del Trasvase, que incluye el incremento de los caudales ecológicos y el consiguiente recorte, Rubira señaló que la presión conjunta del Gobierno regional, el Sindicato Central de Regantes y las organizaciones del sector ha logrado que la modificación de caudales se retire del orden del día del Consejo Nacional del Agua del 18 de diciembre. Pero pidió ir más allá: "Si quieren ayudar de verdad a los regantes, deben paralizar la modificación de las reglas de explotación del tercer ciclo de planificación".

En relación con el Plan de Cuenca, Rubira mostró preocupación por la ejecución del capítulo de inversiones. El presupuesto, afirmó, "solo se ha ejecutado en un 50%", lo que compromete actuaciones esenciales. Mencionó obras clave como la presa de Tabala, intervenciones en la zona norte de Murcia, Mazarrón, Lorca o Puerto Lumbreras, además de la modernización urgente de infraestructuras que, según dijo, ya están obsoletas. "Si no se ejecutan, el Plan del Segura fracasará", advirtió.

De cara al cuarto ciclo de planificación hidrológica, reclamó que incorpore soluciones pendientes del ciclo anterior y, sobre todo, que se unifiquen criterios entre cuencas. Rubira criticó que el Tajo y el Segura se gestionen con parámetros distintos: "No se puede gestionar de espaldas una cuenca a otra".