La Región de Murcia afronta un fin de semana con lluvias

Este fin de semana será lluvioso en la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos con lluvias, aunque débiles, a partir del viernes por la tarde, que serán más intensas durante el domingo.

La previsión de la Aemet, consultada por esta redacción, señala que este viernes 12 de diciembre se esperan lluvias débiles y ocasionales, especialmente por la tarde. En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán cambios respecto a los últimos días.

Para el sábado, Meteorología augura chubascos algo más intensos que el viernes, aunque igualmente débiles y ocasionales a partir del mediodía. Este riesgo de precipitaciones abarca a casi toda la Región, solo el Altiplano se libraría.

En cuanto a las temperaturas el 13 de diciembre, habrá un ligero aumento de las mínimas y las máximas permanecerán con pocos cambios.

Temperaturas mínimas/máximas Viernes Murcia: 8/17 ºC Cartagena: 12/18 ºC Lorca: 6/16 ºC Yecla: 6/14 ºC Caravaca: 3/13 ºC Sábado Murcia: 11/17 ºC Cartagena: 14/17 ºC Lorca: 10/15 ºC Yecla: 8/13 ºC Caravaca: 7/13 ºC Domingo Murcia: 10/15 ºC Cartagena: 13/17 ºC Lorca: 9/15 ºC Yecla: 8/13 ºC Caravaca: 7/11 ºC

Será el domingo cuando las lluvias sean significativas. La Aemet prevé que el agua caiga con más ganas esa jornada y los chubascos sean más generalizados, ya que cubrirán toda la Región.

La previsión indica que las lluvias empezarán de madrugada el domingo, continuarán toda la mañana y abarcarán parte de la tarde. Serán más intensas en el sur de la comunidad, donde se podrían registrar acumulaciones de agua significativas.

Las temperaturas esa jornada se esperan con pocos cambios y el viento se intensificará en zonas altas y del litoral.

Meteorología indica que las lluvias, previsiblemente, continuarán durante el lunes y el martes de la semana que viene, aunque menos fuertes que el domingo.