Los primeros días de la huelga médica dejan 8.400 consultas, operaciones y pruebas suspendidas en la Región

Los dos primeros días de la huelga de médicos en la Región de Murcia dejan sin realizar más de 7.300 consultas, casi 400 cirugías y más de 700 pruebas diagnósticas en hospitales y centros de salud de la comunidad, según datos de la Consejería de Salud. Los facultativos han convocado cuatro días consecutivos de huelga por la negociación del Estatuto Marco que se sigue en el Ministerio de Sanidad.

Este jueves se celebra la tercera jornada de los cuatro días de huelga nacional del personal médico (9, 10, 11 y 12 de diciembre), con la que se busca lograr un marco de negociación propio para los facultativos y mejoras respecto al actual estatuto del año 2003. Para ello, además del paro, el Sindicato Médico de Murcia (CESM) ha convocado concentraciones durante los cuatro días a las puertas de la Consejería de Salud, a la que se suma otra el día 11 frente a la Delegación del Gobierno.

"Las consecuencias de la huelga las van a pagar y las están pagando los pacientes, los usuarios del SMS y, en definitiva, todos los ciudadanos de la Región", ha lamentado este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

"La irresponsabilidad, la incapacidad, la falta de gestión, la falta de diálogo de la ministra de Sanidad con el colectivo profesional de los médicos ha dado lugar a una huelga, en un momento, además, muy complicado, como es el del pico de la gripe, lo que va a provocar un aumento de la lista de espera", ha señalado el consejero.

Desde el Gobierno regional exigen a la ministra "la retirada inmediata de ese Estatuto Marco y que se siente a dialogar y a negociar escuchando a los profesionales".