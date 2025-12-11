Una nueva oportunidad al proyecto de vivienda asequible: Miras llama a los partidos a sentarse a negociar y sacarlo adelante

Sacar adelante sí o sí el proyecto de ley de Vivienda Asequible en la Región de Murcia. Es el objetivo que tiene el Gobierno murciano de Fernando López Miras, que no lo da por muerto, después de que a finales de octubre tanto PSOE, Grupo Mixto (Podemos-IU) como, sorpresivamente, Vox, tumbasen en la Asamblea Regional el modelo que la Comunidad venía preparando y anunciando desde hace tiempo para construir 25.000 viviendas y que costarían entre 160.000 y 170.000 euros.

Para que el trabajo no haya sido en balde, la Comunidad va a iniciar una ronda de contactos y se sentará, aparte de con los sectores implicados, con los representantes de los Grupos Parlamentarios para tratar de desatascar el proyecto: "Ahí tendrán la oportunidad de retractarse. Dialogar y negociar es ceder todos para que se beneficien los jóvenes de la Región de Murcia".

Así lo aseguró este jueves el presidente regional, Fernando López Miras, en el Parlamento autonómico durante la sesión de control al Gobierno después de que desde el Grupo Parlamentario Socialista apuntasen a que el problema de la vivienda en la Región es el "fracaso político mayor" del Ejecutivo murciano. La portavoz socialista, Carmina Fernández, aseguró que el decreto de vivienda asequible no salió adelante "porque se intentó imponer por la fuerza, sin consenso y sin hablar con los demás grupos".

"No lo tumbamos porque nos pareciese un capricho, sino que decidimos que no era adecuado por su soberbia e incapacidad para ponerse a negociar con los grupos parlamentarios".

Polémica tras las declaraciones de la ministra

Antes, Fernández reprochó a Miras que la Comunidad no haya iniciado los trámites para emplear los fondos europeos para acelerar la construcción de vivienda pública, algo que el presidente regional negó. En este sentido, la portavoz del PSOE en la Asamblea recordó, tal y como dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Murcia en el foro organizado por La Opinión el pasado mes de noviembre que, de las 566 viviendas asequibles que pretendía construir el Gobierno murciano con más de 27 millones euros de fondos procedentes de Bruselas, solo se habían iniciado 5 de ellas.

"Es vergonzoso y no va a pedir perdón. Es un escándalo político. Vamos a tener que devolver a la UE más de 20 millones. Ninguna comunidad autónoma está en esta situación. Las familias de la Región tienen la desgracia de no tener una vivienda digna", denunció Fernández, quien criticó que durante los 8 años que lleva Miras de presidente de la Comunidad solo ha construido 23 viviendas sociales en la última década, ninguna de ellas en el último lustro. Un parque de vivienda social en la Región "raquítico", según dijo.

En su respuesta, López Miras ironizó sobre la visita de la ministra Rodríguez a la Región, que mostró así un "alarde de respeto institucional y de voluntad de colaboración" al no comunicar a San Esteban que iba a estar en Murcia. "Si le hubiese preocupado tanto habría llamado, por respeto institucional para decir que venía a la Región y habría propuesto un encuentro. Venía mandada por Pedro Sánchez a hacer oposición a la comunidad. Si hubiera llamado también le habríamos dicho que todos los fondos europeos que han llegado para vivienda a la Región están tramitados", insistió.

Asimismo desde el PSOE denunciaron que en los últimos tres años en la Comunidad no se haya autorizado ninguna vivienda de protección oficial (VPO) "mientras a nivel nacional aumentan un 95% en el último año. Ni con fondos europeos que les financian hasta el 100% son capaces de poner en marcha vivienda asequible. Pidieron la reprogramación de 7 millones de estos fondos para destinarlos a la vivienda asequible y lo venden como un éxito. ¿Tienen 27 millones y pretenden reprogramar 7 millones? Nos está tomando el pelo", dijo la portavoz socialista, quien volvió a exigir a Miras que garantizase que esos 27 millones procedentes de Europa para construir viviendas llegarán "llave en mano" para las familias de la Región que necesiten un hogar.