La inversión en obra pública cae un 30% en dos años y "estrangula" el desarrollo de la Región

La inversión en obra pública sigue "estrangulada" y en caída libre por la "infrafinanciación" en la Región de Murcia. La Comunidad cerrará el año 2025 con una reducción del 14%, que se suma al 16% de disminución del pasado año con respecto al presupuesto destinado a infraestructuras. La merma de la inversión en obra pública en los dos últimos año llega al 30% en la Comunidad.

Así lo advirtió este jueves el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, que hizo balance tras la celebración del consejo de gobierno abierto de "un año de contraste" en el sector de la construcción murciano, marcado por este nuevo descenso en las licitaciones de obras públicas.

El presidente de Frecom señaló que los datos acumulados hasta octubre de este año registran una inversión de 522,5 millones de euros, un 13,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, algo que consideró insuficiente para afrontar las necesidades reales que necesita a día de hoy la Región, que se sitúa ya en el puesto 14 en el ránking por comunidades autónomas en cuanto a licitación de obra pública. "Se está haciendo un flaco favor en cuanto a lo que son los desarrollos de las infraestructuras en la Región de Murcia", advirtió.

Frecom prevé cerrar 2025 con entre 630 y 650 millones de euros, consolidando la tendencia negativa frente a los 708,7 millones alcanzados en 2024. Del total licitado, la Administración central aporta el 46% (238,8 millones), seguida por la Administración local, con el 36% (190,5 millones), mientras que la Comunidad apenas representa el 18% (93,3 millones).

La otra cara de la moneda al cierre del año es la solidez del sector de la construcción de viviendas residencial: la actividad promotora sigue manteniéndose como uno de los pilares económicos. "En la Región de Murciase venden casi diez casas por cada una que se termina", afirmó Hernández.

No obstante, insistió en la necesidad de un marco normativo más estable y ágil que permita acelerar los desarrollos urbanísticos y la creación de suelo disponible. "El sector es solvente y de futuro, pero necesita reglas claras para poder responder a las necesidades de la sociedad", defendió.

Mientras la compraventa de viviendas alcanza su nivel más alto de los últimos 17 años—con más de 20.200 operaciones cerradas hasta septiembre—, la producción de vivienda terminada no logra seguir esa velocidad de crucero. Los datos del primer semestre revelan que apenas se finalizaron 1.132 viviendas en la Región, una cifra que, aunque mejora los registros de 2024, resulta insuficiente para absorber la necesidad del comprador.

El presidente de Frecom resaltó también la necesidad de reforzar, más allá de carreteras, las infraestructuras hidráulicas en defensa contra inundaciones, consideradas esenciales para garantizar la "seguridad" y calidad de vida de los ciudadanos de la Región.

"Cada dana vuelve a poner en riesgo a comarcas enteras como el Guadalentín o el Mar Menor, mientras siguen sin materializarse obras de laminación ya planificadas", advirtió.

Desafíos pendientes

En cuanto a qué deparará el próximo año para el sector, uno de los grandes desafíos de los constructores para 2026 es la incorporación de mano de obra joven y de mujeres al sector, así como la necesidad de impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, sobre todo a la población más joven.

"Entendemos que debe haber un acuerdo entre todas las partes y todas las administraciones para que se posibilite este marco normativo que sea mucho más ágil y tengamos una respuesta más segura y ágil de lo que al final necesita la sociedad", insistió Hernández. Cabe recordar que Frecom está integrada por más de 4.000 empresas constructoras que generan un empleo directo a unas 40.000 personas en la Región de Murcia.

Foto de familia con autoridades, empresarios y representantes del sector que asistieron al evento celebrado por Frecom. / A.G.F.

Por su parte, el presidente de la patronal en la Región (Croem), Miguel López Abad, defendió la importancia estratégica del sector de la construcción para el desarrollo económico y social de la Región, “necesario, primordial y esencial dentro de la actividad empresarial” y destacó su papel como "creador de riqueza, generador de puestos de trabajo y contribuyente directo al bienestar de la sociedad".

López Abad también lamentó, no obstante, las dificultades que afronta actualmente el sector, condicionada por la falta de financiación pública que, según señaló, provoca que "año tras año vayamos decayendo en inversión". Coincidió también con el presidente de los constructores a la hora de resaltar que se necesitan marcos normativos más ágiles que permitan acelerar proyectos y atender las demandas reales.

En este sentido, alertó de la "carencia" de oferta habitacional y reclamó que las administraciones impulsen las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de nuevas promociones. “Necesitamos leyes que agilicen y pongan en marcha proyectos y realidades como la vivienda, para que esa falta de oferta pueda ser suplida por la actividad del sector”, afirmó.

Por último, el presidente de la Croem destacó también el papel reivindicativo de Frecom, recordando que el sector debe trabajar "codo con codo con las administraciones", a las que pidió “que nos escuchen y entiendan que tenemos que estar ahí para realizar lo que hace falta en nuestra Región: infraestructuras, viviendas y desarrollo, por lo que “la construcción resulta impresdindible”.

Un sector con ADN "innovador"

También el concejal de Planificación Urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, reclamó como "absolutamente indispensable y urgente”, aparte de a la mayor captación de inversiones posibles, una mayor licitación por parte de todas las administraciones de obra pública y la dinamización de un "tensionado" mercado de la vivienda, tanto en la oferta como en la demanda en venta y alquiler.

El edil puso en valor el carácter innovador inherente al sector, recordando que "está en su ADN", como el uso de asfalto en frío, una técnica que "favorece una mayor sostenibilidad y demuestra la capacidad del sector para adaptarse a las exigencias actuales".

Navarro Corchón también resaltó la importancia de la formación continua, especialmente a través de la Fundación Laboral de la Construcción, como herramienta clave para mejorar la cualificación y garantizar la competitividad del sector en el futuro.

Por último, el responsable municipal recordó los retos urbanos y regionales que afronta Murcia, en los que la construcción desempeña un papel fundamental. “Como municipio y como Región de Murcia tenemos desafíos importantes, y en todos ellos el sector de la construcción es absolutamente clave”, afirmó.