HLA La Vega se consolida como potencia sanitaria europea con dos premios de excelencia en su 60 aniversario

El Hospital HLA La Vega celebra su 60 aniversario consolidado como una de las grandes potencias sanitarias de Europa. En un año histórico, el centro murciano ha sido distinguido con dos de los premios más prestigiosos del sector: el TOP20 en la categoría de Musculoesquelético, entre 190 hospitales españoles, y el European Private Hospital Award a la Excelencia en Innovación Tecnológica, tras competir con 88 proyectos de 10 países. Estos reconocimientos confirman su liderazgo en innovación clínica, calidad asistencial y tecnología sanitaria de vanguardia.

Reconocimiento nacional a la excelencia músculo-esquelética

El Premio TOP20 sitúa al servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HLA La Vega —dirigido por el Dr. José Sánchez Archidona— entre los mejores del país. Este reconocimiento, otorgado entre más de 150 hospitales públicos y privados, avala su modelo asistencial integral y multidisciplinar, centrado en el paciente y basado en la precisión, la recuperación funcional precoz y la prevención de lesiones. “El galardón es fruto del trabajo, la coordinación y la dedicación de un equipo excepcional”, destaca la gerente Cristina Almansa, quien subraya que el premio “refleja la apuesta de HLA La Vega por la calidad asistencial, la innovación continua y una atención humana y cercana”.

El centro reafirma su liderazgo con hitos médicos pioneros, cirugía avanzada y una firme apuesta por la tecnología sanitaria de vanguardia

Premio europeo a la innovación tecnológica en salud

A nivel continental, HLA La Vega fue reconocido en los European Private Hospital Awards, celebrados en el CaixaForum de Madrid, con el premio a la Excelencia en Innovación Tecnológica en Salud por el desarrollo del método Ariza–Pallarés para CRYOEBUS.

Esta técnica pionera, creada por el neumólogo intervencionista Dr. Javier Pérez Pallarés, mejora el diagnóstico de enfermedades mediastínicas mediante criobiopsia guiada por ecobroncoscopia. El método, íntegramente desarrollado en HLA La Vega, permite obtener muestras de mayor calidad, reducir riesgos y facilitar el acceso a terapias dirigidas, consolidando al hospital murciano como referente europeo en innovación sanitaria.

“El CRYOEBUS representa un salto cualitativo en precisión diagnóstica y demuestra cómo transformamos conocimiento en valor asistencial”, afirmó el director médico Dr. Pedro Mateo durante la entrega del galardón.

HLA La Vega ha conseguido el premio de la categoría de Musculoesquelético en los premios TOP20. / HLA La Vega

Cirugía avanzada y tecnología de vanguardia

El compromiso del hospital con la innovación no se detiene ahí. Este año, HLA La Vega ha realizado la primera implantación de un marcapasos auricular sin cables en la Región de Murcia, una intervención pionera llevada a cabo por el Dr. Ignacio Gil Ortega, especialista en electrofisiología.

El procedimiento, realizado en el arco vascular del hospital gracias a su avanzada dotación tecnológica, ha permitido implantar el dispositivo AVEIR™ AR, que elimina los cables y generadores externos tradicionales. Esta técnica reduce complicaciones, minimiza el riesgo de infección y mejora la recuperación y la calidad de vida de los pacientes cardíacos, ofreciendo una estimulación más fisiológica y duradera.

Por otro lado, el servicio de Cirugía General ha incorporado recientemente la torre ActivSight, una tecnología exclusiva en la Región que combina visión aumentada e imagen láser de contraste de moteado (LSCI, Laser Speckle Contrast Imaging). Gracias a esta innovación, los cirujanos pueden aumentar la seguridad y precisión intraoperatoria, reduciendo el riesgo de fugas anastomóticas, complicaciones y reintervenciones. Los pacientes, por su parte, se benefician de intervenciones más seguras, menos invasivas y con una recuperación más rápida, lo que refuerza el papel de HLA La Vega como centro pionero en tecnología quirúrgica avanzada.

60 años de compromiso con la excelencia médica

Desde su fundación, HLA La Vega ha evolucionado hasta convertirse en un hospital de referencia nacional y europeo. Su historia está marcada por la innovación, el talento de sus profesionales y una atención centrada en el paciente.

En palabras de su gerente, Cristina Almansa: “Cumplir 60 años en un momento en que el hospital alcanza su máximo nivel de reconocimiento es el mejor reflejo de nuestra esencia: crecer, innovar y cuidar con la misma cercanía y excelencia que nos caracteriza”.

