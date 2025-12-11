Fundación Ingenio y Beyond Seeds unen fuerzas por una agricultura más competitiva y sostenible

La Fundación Ingenio y Beyond Seeds Biotech Group, a través de su Fundación Cellbitec, han presentado este miércoles la Agencia de Innovación Agroalimentaria (Ainnagro), una entidad enraizada en la Región de Murcia —territorio clave de la huerta de Europa y motor del sector primario español—, pero creada con vocación nacional e internacional. «El objetivo de Ainnagro es promover una agricultura competitiva e innovadora para que sea referente nacional, impulsando el respeto al medio ambiente», ha afirmado Adolfo García, presidente de Fundación Ingenio, quien ha suscrito el acuerdo de creación de la agencia junto a Francisco José Bermúdez, fundador de Beyond Seeds.

El objetivo es promover una agricultura competitiva e innovadora que sea referente nacional Adolfo García — Presidente de Fundación Ingenio

De este modo, Fundación Ingenio y Beyond Seed unen sus fuerzas a través de Ainnagro para aplicar líneas de investigación al sector agroalimentario, capaces de generar soluciones técnico-científicas a medida que impulsen el progreso de agricultores, cooperativas y empresas. «La alianza refuerza el papel de la Región de Murcia como origen de una iniciativa diseñada para aportar soluciones reales al ecosistema agroalimentario español, con proyectos que permitirán mejorar la calidad de los cultivos, optimizar recursos y modernizar los procesos productivos», resalta García.

Innovación y futuro

Así, la misión de Ainnagro es ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de todos los actores del sector primario para que, a través de la investigación, la innovación y el desarrollo aplicados, logren una mayor competitividad. Para ello, esta agencia trabajará en soluciones integrales para las mejoras varietales, la mayor eficacia de la lucha integrada, la mejor detección anticipada de plagas, el ahorro de costes de producción, la eficiencia hídrica, la mejora de suelo o la optimización de los recursos.

«Esta agencia nace para que la ciencia llegue directamente al campo, para que nuestros agricultores dispongan de soluciones reales y no de promesas, ya que ellos son la base del sector y el motor de esta tierra», destaca Francisco José Bermúdez. Estas líneas reforzarán el modelo agrícola que sostiene al Campo de Cartagena y, por extensión, a la huerta de Europa, el núcleo más relevante del abastecimiento hortofrutícola europeo.

Los agricultores deben disponer de soluciones reales y no de promesas, ya que ellos son la base del sector y el motor de esta tierra Francisco José Bermúdez — Fundador de Beyond Seeds

La fase inicial será financiada por los socios fundadores, con la previsión de que la actividad investigadora consolide a Ainnagro como una de las principales referencias nacionales por su vocación de servicio al productor y su enfoque práctico. Fundación Ingenio actuará como enlace entre las demandas de sus agricultores y los equipos científicos de Beyond Seeds, garantizando que cada proyecto de I+D+i responda a las necesidades identificadas sobre el terreno.

Líneas de investigación

Ainnagro aspira a contribuir a la continuidad del sector primario, facilitando la incorporación de las nuevas generaciones al campo. «Debemos dejar preparado el camino para los jóvenes que tomarán el relevo, garantizándoles un sector moderno, atractivo y con oportunidades reales», argumenta el presidente de Fundación Ingenio.

Debemos dejar preparado el camino para los jóvenes que tomarán el relevo Adolfo García — Presidente de Fundación Ingenio

Para ello, las áreas de trabajo de Ainnagro abarcan la Ingeniería Agronómica —poniendo el foco en la sostenibilidad y la seguridad alimentaria—, la Biotecnología Vegetal, el Desarrollo de Software Avanzado, la Biofuncionalización de Productos Hortofrutícolas, la Nutrición y la Alimentación, Innovación y RSC, así como el sistema Suelo-Agua-Planta desde un enfoque integral de Medio Ambiente Agrario y Economía Circular. Estas líneas impulsarán una agricultura más precisa, tecnológica y eficiente, capaz de responder a los retos de un mercado global en transformación.

Asimismo, una parte de los beneficios de Ainnagro se destinará a fines sociales, reforzando el vínculo con el territorio y contribuyendo al desarrollo del mundo rural. Esta dimensión refleja la vocación de Fundación Ingenio y Beyond Seeds de impulsar un modelo productivo que genere valor económico, bienestar comunitario y un futuro estable para la agricultura murciana y española.

Sobre los socios del proyecto

Fundación Ingenio nace en 2020 con el objetivo de poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Busca liderar los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor medioambiental, económico y social a nivel local, nacional y europeo. Actualmente, engloba a más de 40 cooperativas y empresas agrícolas del campo de Cartagena, representando al 85% de los agricultores de la zona. Su misión se centra en promover prácticas agrícolas avanzadas que respeten el medio ambiente y potencien la economía regional.

Beyond Seeds agrupa a empresas de base tecnológica que reúnen a profesionales en agronomía, genética, informática, química, robótica y economía. Con experiencia en investigación agraria, dispone de 5 laboratorios dedicados a biotecnología de plantas, microbiología, tecnologías de la información y robotización, además de tres hectáreas de invernadero para ensayos de campo. Participan activamente en la Fundación Cellbitec, dedicada a la investigación contra el cáncer y enfermedades neurodegenerativas, y ha recibido premios en 2022 y 2023 por su labor científica y solidaria.