La Fiscalía recurre ante el Supremo el archivo de la causa contra Vélez por la feria taurina de Calasparra

La Fiscalía ha interpuesto un recurso contra la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia que acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra quien fuera líder del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, por supuestas irregularidades en la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, en Calasparra, en su época de alcalde de este pueblo.

Vélez estaba siendo investigado por cometer prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa como regidor. No obstante, la Audiencia Provincial dejaba sin efectos los autos del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Caravaca de la Cruz, que acordaron la incoación de procedimiento abreviado y la desestimación del recurso de reforma hace un año.

Ahora la Fiscalía mueve ficha y recurre al Supremo. El fiscal Antonio Jesús Vivo entiende que la decisión de la Audiencia equivale a un sobreseimiento libre, lo que cerraría definitivamente el procedimiento. Aparte de que el auto se presenta como 'provisional', pero impide reabrir la causa, según la Fiscalía se computó mal el inicio de los plazos.

"El Supremo, si acaso se admite el recurso, puede decir lo que quiera, que nos es indiferente", destaca el abogado Pardo-Geijo

"Con esta decisión se deja sin efecto una resolución judicial firme dictada por el mismo órgano Jurisdiccional que había resuelto anteriormente dicha cuestión, en la misma fase procesal, y al margen de los cauces procedimentales correspondientes, lo que supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, y al principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 9.3 de dicho texto", destaca el fiscal en el recurso, al que ha tenido acceso este diario.

El Ministerio Público detalla que recurre porque "se trata de una resolución susceptible de impugnación a través del recurso de casación, ya que, aunque formalmente se acuerde el sobreseimiento provisional de las actuaciones, hay fundamentos para considerar que se trata de un sobreseimiento libre en el fondo, al establecer, en su parte dispositiva, que se dicta el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa sin posibilidad de reapertura, y no amparándose dicha decisión en ninguno de los motivos de sobreseimiento provisional que contemplan los párrafos 1º y 2º del artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino en los del artículo 637 de dicha Ley".

Al respecto, el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo, que defiende los intereses de Vélez, apuntó que "lo que realmente habríamos querido es que la Audiencia entrase al fondo, pues se habría decretado el sobreseimiento por total ausencia de indicios de criminalidad".

"El Supremo, si acaso se admite el recurso, puede decir lo que quiera, que nos es indiferente", aseveró el abogado.