Política

En directo | La vivienda pública y el incendio en el Santa Lucía, entre los temas a debatir en la Asamblea Regional

Sigue la sesión de control al Gobierno de la Región de Murcia

La Opinión

La Asamblea Regional acoge este jueves la sesión de control al Gobierno regional, prevista a las 09.30 horas. El Plan Industrial, la seguridad durante las Navidades, la vivienda pública y el incendio en el hospital de Santa Lucía son algunos de los temas que se debatirán en la Cámara.

Pleno de la Asamblea Regional

Pleno de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

  • Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre valoración del Plan Industrial de la Región de Murcia en el contexto económico y social actual, formulada por el grupo parlamentario Popular
  • Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre vivienda pública en la Región 
  • Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante los mercados y demás eventos navideños que tradicionalmente se celebran en la vía pública, formulada por el grupo parlamentario Vox
  • Pregunta Oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre las actuaciones para reforzar la protección frente a incendios del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, formulada por el grupo parlamentario Mixto
  • Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor sobre la situación de la red eléctrica en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Popular.

