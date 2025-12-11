En directo | La vivienda pública y el incendio en el Santa Lucía, entre los temas a debatir en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional acoge este jueves la sesión de control al Gobierno regional, prevista a las 09.30 horas. El Plan Industrial, la seguridad durante las Navidades, la vivienda pública y el incendio en el hospital de Santa Lucía son algunos de los temas que se debatirán en la Cámara.

Pleno de la Asamblea Regional / Iván Urquízar

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: