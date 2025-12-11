El intento de despido de una trabajadora municipal de Mula enciende la mecha entre CC OO y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mula intenta despedir otra vez a una empleada municipal pese a las sentencias judiciales en su contra. El Consistorio ya fue condenado por el despido nulo de esta trabajadora que estaba de baja médica por depresión y el juez ordenó su readmisión inmediata, el abono de los salarios que dejó de percibir, así como una indemnización por daño moral.

Es la versión que sostiene Comisiones Obreras en la Región de Murcia, que denunció este miércoles que el Consistorio le abre ahora un nuevo expediente disciplinario de despido mientras la mujer sigue de baja por enfermedad.

"Si eres mujer, mayor de 50 años, madre, con un contrato temporal, familia monoparental y padeces una enfermedad, es mejor que no trabajes en el Ayuntamiento de Mula", criticó el sindicato en el comunicado.

Para Francisco Saura, secretario general del Sector Administración Autonómica de CC OO en la Región de Murcia, "no se entiende cómo en 2025, con una jurisprudencia tan clara y unas leyes que protegen la discriminación por razón de enfermedad, se puedan hacer estas actuaciones por impulso; tampoco entendemos cómo un Ayuntamiento gobernado por el PSOE puede incumplir o manifestar una oposición a una empleada municipal porque ha ganado dos juicios y cuando está de baja. Pedimos que la justicia actúe y que el Ayuntamiento, si se ve abocado a una indemnización y es condenado, lo acate y no continúe una caza injustificada contra una trabajadora a la que se le está denigrando en un documento público que miente", denunció.

Por su parte, el alcalde de Mula, Juan José Moreno, respondió a las acusaciones de CC OO asegurando a La Opinión que la actuación municipal se limita a procedimientos administrativos y laborales, negando que exista algún tipo de persecución personal o profesional hacia esta mujer. Según expuso Moreno, el expediente disciplinario se abrió tras una presentación de hechos por compañeros de la trabajadora, y su tramitación seguirá la normativa vigente con una instructora con experiencia de más de 20 años en la Administración.

"Se escuchará siempre la versión de la empleada y se valorarán todas las pruebas necesarias. Este expediente se ha incoado por motivos administrativos, no por su baja médica", remarcó el regidor.

Los antecedentes del caso

Comisiones Obreras sostiene que la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Murcia, dictada el 24 de junio de 2025, le dio la razón a esta empleada porque concurrían dos elementos de especial protección: por un lado, una sentencia firme previa que ya había reconocido trato desigual en materia retributiva durante su Incapacidad Temporal (principio de indemnidad); y, por otro, la existencia de una patología prolongada con recaídas y tratamiento psiquiátrico, encuadrada en la protección antidiscriminatoria.

El mismo juzgado ya había condenado con anterioridad al Consistorio de la localidad muleña por denegar un complemento retributivo durante la baja médica de la empleada, al considerar probado un trato desigual y discriminatorio.

"El alcalde quiere despedir a una mujer enferma y le notifica la apertura de un expediente disciplinario con meras conjeturas y mentiras manifiestas mientras está de baja en una situación de vulnerabilidad médica. Cuando se pierde un juicio, se acata, no se busca venganza", concluye el escrito de CC OO.

El alcalde, que recordó que CC OO no tiene representación en el Ayuntamiento, también aclaró que la primera sentencia, referida a diferencias salariales durante una baja, es normal dentro de ayuntamientos, y que la otra sentencia en contra del Consistorio, actualmente recurrida, se debe a un cambio en la organización del servicio y no a motivos de salud. "El hecho de que la trabajadora estuviese de baja es circunstancial. El expediente se ha tenido que incoar y no se ha aprovechado su situación de baja para ello", insistió Moreno.