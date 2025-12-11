La Comunidad presume de invertir un 60% más en obra civil este año

La Comunidad aumentó su inversión en obra civil este año un 60% con respecto al curso pasado, alcanzando los 94 millones de euros. En lo que respecta a Fomento e Infraestructuras, la inversión ejecutada pasa del 63% al 88,5% en comparación a cuando Vox formaba parte del Ejecutivo murciano con José Manuel Pancorbo como responsable de la Consejería.

“Un incremento del 25% que demuestra el compromiso de este nuevo departamento, que tiene poco más de un año”. Así lo defendió durante el evento organizado por Frecom el actual consejero, Jorge García Montoro, quien añadió que la Dirección General de Carreteras, principal responsable de la contratación y ejecución de obra civil, “roza prácticamente el 100% de ejecución".

Pese a estos avances, el consejero subrayó que es necesario mantener la exigencia al Gobierno central para que cumpla con el Pacto por las Infraestructuras. “Tenemos que seguir reivindicando más inversión del Ministerio para ofrecer a los ciudadanos unas infraestructuras acordes a nuestras necesidades y a nuestro desarrollo”, afirmó durante su intervención, alineándose con las demandas realizadas tanto por Frecom como por la Croem.

La vivienda asequible, imprescindible

En cuanto a la nueva oportunidad que quiere darle la Comunidad para sacar adelante su modelo de vivienda asequible a través de un proyecto de ley en la Asamblea, García Montoro recordó que Frecom, junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm), son dos de los actores más importantes del sector “para poder conformar un texto de consenso y que podamos relanzar al mercado de la vivienda y el derecho de acceso a la vivienda asequible en la Región”.

El consejero recordó que el decreto ley para la vivienda asequible fue tumbado por los partidos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos-IU) en el Parlamento autonómico “sin mayor justificación”, pero reiteró que el Gobierno regional mantiene su hoja de ruta y no da por muerto el proyecto.

“Estamos dispuestos a seguir fomentando el diálogo, primero con los grupos políticos y después con los sectores que ya en su día aportaron ideas y medidas”, señaló.

Respecto a cuándo se iniciarán las reuniones anunciadas este mismo jueves por el presidente regional, Fernando López Miras, en la Asamblea para que el resto de partidos políticos aporten sus ideas, García Montoro señaló a esta Redacción que el proceso se encuentra “en una fase embrionaria”.

No obstante, garantizó que, “en cuanto se disponga de un borrador de anteproyecto, se pondrá a disposición de los grupos para recoger aportaciones, siempre desde el diálogo y nunca desde la imposición”.