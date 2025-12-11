Consejo de Gobierno
La Comunidad creará un nuevo Instituto que promete modernizar la gestión cultural de la Región
El nuevo organismo se configurará como un instrumento ágil y eficiente que facilitará la toma de decisiones y la gestión eficaz de los principales servicios culturales
El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del Anteproyecto de Ley para crear el Instituto de Patrimonio Histórico y Cultura de la Región, con el objetivo de modernizar la gestión cultural, optimizar recursos y reforzar la protección del patrimonio.
El nuevo organismo se configurará como un instrumento ágil y eficiente, capaz de afrontar los retos del siglo XXI en materia de conservación, investigación, difusión y dinamización del patrimonio histórico y cultural.
De esta forma, el Instituto facilitará la toma de decisiones y la gestión eficaz de los principales servicios culturales —Museos regionales, Biblioteca, Archivo y Centro Regional de Restauración—.
Asimismo, desarrollará actividades como la restauración de bienes culturales, la formación especializada, la investigación aplicada y la difusión del patrimonio.
En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha autorizado subvenciones para mejorar la conservación de dos Bienes de Interés Cultural: la Cueva del Arco de Cieza y el Mercado Público de La Unión.
El Ejecutivo regional también ha aprobado una partida de 300.000 euros para rehabilitar el Teatro Guerra de Lorca y una inversión de 100.000 euros para recuperar la fachada principal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, un edificio del siglo XVIII.
