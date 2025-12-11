La Comunidad creará un nuevo Instituto que promete modernizar la gestión cultural de la Región

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del Anteproyecto de Ley para crear el Instituto de Patrimonio Histórico y Cultura de la Región, con el objetivo de modernizar la gestión cultural, optimizar recursos y reforzar la protección del patrimonio.

El nuevo organismo se configurará como un instrumento ágil y eficiente, capaz de afrontar los retos del siglo XXI en materia de conservación, investigación, difusión y dinamización del patrimonio histórico y cultural.

De esta forma, el Instituto facilitará la toma de decisiones y la gestión eficaz de los principales servicios culturales —Museos regionales, Biblioteca, Archivo y Centro Regional de Restauración—.

Asimismo, desarrollará actividades como la restauración de bienes culturales, la formación especializada, la investigación aplicada y la difusión del patrimonio.

En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha autorizado subvenciones para mejorar la conservación de dos Bienes de Interés Cultural: la Cueva del Arco de Cieza y el Mercado Público de La Unión.

El Ejecutivo regional también ha aprobado una partida de 300.000 euros para rehabilitar el Teatro Guerra de Lorca y una inversión de 100.000 euros para recuperar la fachada principal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, un edificio del siglo XVIII.