La CHS prepara nuevas restricciones agrícolas ante un inicio de año hidrológico "preocupante"

La comparecencia del presidente de la CHS, Mario Urrea, con motivo de la Junta de Gobierno de la entidad, coincidió con un momento delicado para la cuenca del Segura. El año hidrológico 2024-2025 concluyó con datos razonablemente positivos, gracias a unas precipitaciones superiores a la media de la última década y a un rendimiento excepcional del trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, el inicio del nuevo año hidrológico —2025-2026— despertó preocupación inmediata: la falta de lluvias, los indicadores de sequía y la necesidad de preparar restricciones en el regadío marcaron el eje más urgente de sus declaraciones.

Con 372 l/m² de precipitación y 326 hm³ de aportaciones, el año hidrológico cerrado mostró cifras que permitieron terminar con un nivel aceptable en los embalses propios (69 hm³). El Tajo-Segura, por su parte, aportó 489 hm³, con cinco meses en nivel 1 y siete en nivel 2. Según Urrea, "ha sido un año en general bueno, pero no es un resultado extrapolable al siguiente".

La advertencia se manifestó al analizar los primeros meses del nuevo ciclo: las precipitaciones han caído un 50% respecto al año pasado y los indicadores de sequía encadenan dos meses consecutivos en alerta.

Restricciones agrícolas: una decisión inminente

En este escenario, la Comisión de Desembalse ha sido convocada para el 15 de diciembre. Urrea anticipó que la Confederación propondrá restricciones más severas que las vigentes, sobre todo en los regadíos tradicionales y no tradicionales asociados directamente a la cuenca del Segura. "Previsiblemente sí habrá que subir un escalón en las restricciones", afirmó, haciendo referencia a los niveles establecidos en la normativa. Con los embalses rondando los "50 y pocos hm³" —muy cerca del umbral de 40 que activa mayores limitaciones—, se considera prácticamente inevitable un ajuste.

Pese al escenario restrictivo, Urrea transmitió cierta tranquilidad para los abastecimientos urbanos. Señaló que, gracias a la elevada aportación del Tajo en el ciclo anterior, la cuenca afronta el año con reservas suficientes para garantizar los consumos esenciales: “No preveo problemas reales de garantía en abastecimiento durante 2026”. Donde sí podrían aparecer dificultades es en la tramitación administrativa de autorizaciones o en el reparto entre usos agrarios si la sequía se mantiene.

Obras de emergencia y mantenimiento de cauces

En el capítulo de infraestructuras, la CHS informó de: 10,2 millones de euros en obras cerradas por la DANA de octubre de 2024; 4,7 millones en nuevas actuaciones tras la dana Alice; 3,9 millones en conservación de cauces durante el último año hidrológico. A esto hay que sumar el gran proyecto de eliminación de caña invasora en la zona de Lorca y Ceutí, con más de 15 millones acumulados. Además, ya se han suscrito 16 convenios con ayuntamientos para asumir tareas de mantenimiento que estos no estaban realizando; cifra que podría llegar a 27.

En cuanto a las obras de emergencia tras las danas, la de octubre del pasado año y la de Alice, Urrea destacó que el Canal del Campo de Cartagena y la infraestructura de Pulpí sufrieron daños significativos, con roturas que obligaron a movilizar recursos urgentes por más de 14 millones de euros. Casi todas las actuaciones están ya finalizadas, lo que, en palabras de Urrea, devuelve al sistema una "operatividad razonable" ante episodios de lluvia intensa.

Trabajos de emergencia para recuperar los daños que dana ocasionó a finales de octubre en el embalse y presa del río Moratalla. / CHS

La controversia por una Junta de Gobierno extraordinaria

Meses atrás, algunos miembros de la Junta de Gobierno habían solicitado convocar una sesión extraordinaria para posicionarse sobre las consecuencias del nuevo régimen de caudales ecológicos del Tajo, los recortes y el cierre de pozos. La CHS rechazó la petición. Urrea explicó que la razón fue estrictamente procedimental: "El posicionamiento sobre el Tajo lo fija el Plan Hidrológico y corresponde expresarlo en el marco del ciclo de planificación, no fuera de él".

En cualquier caso, y tal como adelantó hace unos días el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el presidente de la CHS, confirmó que el Consejo Nacional del Agua está convocado para el 18 de diciembre y que la modificación de las reglas de explotación del Tajo (que supondrán recortes de cerca de 100 hm3 para los regantes del Segura) no figura en el orden del día.

La desalación fue uno de los temas más insistentes. Urrea recordó que se ultiman dos grandes plantas que sumarán 150 hm³ a la oferta regional. Sin embargo, advirtió que el sistema tiene un techo económico:“Estamos llegando al límite de la capacidad de pago de los regantes”. Esta tensión podría aumentar si el nuevo año hidrológico se mantiene seco y obliga a recurrir con más frecuencia al recurso desalinizado.

Un año decisivo en gobernanza

La confluencia de factores —sequía, retrasos en reutilización, límites económicos de la desalación, y la presión sobre los regadíos— adelanta un 2026 políticamente complejo. Con la consulta pública del cuarto ciclo abierta, se espera que el debate se intensifique durante los próximos meses.