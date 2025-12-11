Los arrastreros murcianos se juegan su futuro en Bruselas: "Ahora el ministro tiene que pelear"

La pesca de arrastre en la Región de Murcia se juega su futuro esta semana en Bruselas. La reunión del Consejo de Agricultura y Pesca que tendrá lugar este jueves 11 y viernes 12 de diciembre será decisiva para que los barcos de la región puedan garantizar su supervivencia. El sector y el Gobierno regional llegan con un objetivo muy claro: recuperar hasta 180 días de trabajo al año, unos cincuenta más de los que disfrutan actualmente. Alcanzar esta cifra puede marcar la diferencia entre reforzar una actividad histórica para la economía regional o seguir avanzando hacia un progresivo y preocupante abandono.

Los pescadores afrontan esta cita con una mezcla de esperanza y tensión. No es una reunión más: en ella se fijarán los días de faena para 2026 en el Mediterráneo occidental. Hoy por hoy, a los arrastreros murcianos solo se les permite salir 130 días, una limitación que deja a muchas embarcaciones en el borde del cierre. "Pienso que ahora el señor ministro tendrá que pelear ya que lleva un buen argumento: los caladeros están muy bien, no están como en el 2020", explica Bartolomé Navarro, presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de la Cofradía de Cartagena.

Ese "buen argumento" es el último informe del Instituto Español de Oceanografía, que la propia Secretaría General de Pesca trasladó al sector hace pocos días: los caladeros de especies tan emblemáticas como la merluza y la gamba roja se han recuperado en un 80 por ciento, y los paros biológicos han permitido una mejor reproducción de la pescadilla o el salmonete. Navarro lo tiene claro: "Muchas especies se han recuperado. El informe que hay encima de la mesa es muy positivo".

Los caladeros se han recuperado en un 80 por ciento, según las cofradías

Por su parte, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, aseguró en su momento que "el objetivo de España es conseguir cuantos más días sea posible en la negociación del mes de diciembre". Aunque la decisión definitiva se adopta ahora, los debates técnicos se llevan desarrollando durante semanas. Al igual que el presidente de las cofradías pesqueras murcianas, el ministro cree que existe un respaldo científico sólido sobre el que negociar. En la última reunión de los Consejos Consultivos de Políticas Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, Planas vaticinó que este año se volverá a producir una negociación “compleja y difícil” sobre los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para 2026. Asimismo, insistió en que defenderá los intereses de la flota española con el fin de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector pesquero.

El ministro trasladó a los consejeros autonómicos, entre ellos la consejera murciana Sara Rubira, la posición de España: las propuestas de la Comisión Europea adolecen de falta de concreción en muchos aspectos y en el caso del Mediterráneo, "resulta decepcionante al incluir nuevos recortes de días que son inasumibles".

"Será una negociación compleja y difícil", advierte el ministro Luis Planas

Planas lamentó que la Comisión Europea vuelva a plantear más recortes pese a que ha reconocido que tras los cinco años de aplicación del plan plurianual para el Mediterráneo se han producido efectos positivos en la mayoría de las pesquerías y de que los informes del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por su denominación en inglés) muestren la buena evolución de las poblaciones, con una mejoría evidente en el caso de la merluza. Los informes científicos constatan también el efecto positivo de las medidas de selectividad acomedidas por la flota española, que este año ha cambiado las mallas de las redes de pesca y la tercera parte de las embarcaciones han incorporado las puertas voladoras, que no impactan en el fondo. El ministro entiende que estos esfuerzos deberían ser reconocidos por la Comisión. En el caso de la gamba roja, por ejemplo, Planas apuntó que la limitación de días y el establecimiento de límite de captura es una doble imposición.

Una negociación que marcará una década

La regulación que se pacte ahora se extenderá, en algunos casos, hasta 2027 y 2028. Por eso la reunión se percibe como una línea roja para la flota mediterránea. Planas se muestra dispuesto a "reclamar a la Comisión la autorización de más días" y advierte de que "la merluza no puede seguir condicionando las capturas de todas las demás especies".

En el sector, mientras tanto, se mantienen en vilo. Si la cifra final se acerca a esos 180 días, los barcos podrán seguir siendo rentables; si no, muchas tripulaciones se verán obligadas a cesar actividad o buscar otras vías de vida. La Región de Murcia, con una de las flotas más antiguas del Mediterráneo, puede quedar profundamente tocada.

Además, en el sector recuerdan que cada día que un barco permanece en puerto es un lastre económico difícil de soportar. Las tripulaciones dependen de las capturas diarias para sostener sus salarios y el mantenimiento de las embarcaciones, cuyos costes han aumentado de manera notable por el precio del combustible y el encarecimiento general de los suministros. Los puertos de Cartagena, Águilas o Mazarrón necesitan que la cadena productiva siga activa para no poner en riesgo empleos directos e indirectos vinculados a la comercialización, el transporte y la industria transformadora. De ahí que el resultado de Bruselas se viva casi como una sentencia sobre la resistencia de un oficio que se niega a desaparecer.

Navarro lo resume con claridad: el futuro está en juego. Y esta vez, toda la atención se dirige a Bruselas. "Yo pienso que ahora el ministro tendrá que pelear", insiste. Y detrás de esa pelea, late una realidad que comparte el sector: salvar la faena es salvar las costas, los empleos y una cultura pesquera que forma parte de la identidad murciana.