La sanidad murciana, ante la tormenta perfecta: virus y huelga médica

El sistema sanitario se enfrenta esta semana a una prueba de fuego, ya que a la huelga de medicos de cuatro días que arrancaba este martes se suma el incremento precipitado de los virus respiratorios, con la gripe copando ya -un mes antes de lo previsto- las citas de las agendas médicas de centros de salud y consultorios.

Las consultas de Atención Primaria funcionaban ayer a medio gas en el día posterior al puente de diciembre y tras un aumento de los casos de gripe del 248% en la última semana, lo que llevó a que se formaran importantes colas de pacientes en los servicios de Administración de muchos de los centros de salud para lograr una cita. También se vieron afectadas las consultas de especialistas, de las que una gran parte permanecieron con las puertas cerradas, lo que obligó a sus usuarios a tener que regresar a casa sin ser vistos.

Esto es lo que le sucedió a Iván, quien ayer aguardó durante más de una hora en la sala de espera de Neurología del Hospital Reina Sofía de Murcia hasta que le comunicaron que debido a la huelga su médico no se encontraba y no le podría atender.

En Traumatología del Policlínico de la Arrixaca los pacientes se tuvieron que armar de paciencia, con más de dos horas de espera respecto a la hora de su cita. Carmen Ruiz salía cerca del mediodía resignada, "al menos me han atendido, pero lleva muchísimo retraso", explicaba a La Opinión. Algo más tarde se le hizo a Miriam Molina y a María Paredes, otras usuarias que a esa misma hora aún aguardaban en la sala a ser llamadas por su médico.

Los servicios de Urgencias están funcionando al cien por cien, lo que generó menos problemas en este primer día de huelga. Ángeles esperaba ayer en los asientos de la calle de Urgencias de la Arrixaca junto a su hijo, ya que la sala estaba llena. "De momento llevamos algo más de hora y media, pero le han hecho los análisis y ya estamos esperando a que nos llame el médico para ver los resultados", decía.

También aguardaba junto a la caseta portátil instalada para pacientes Catalina Muñoz y su marido, quienes habían sido derivados por su médico de familia desde Fuente Librilla. "El triaje y la primera consulta han ido rápidos, pero ahora nos toca esperar. Nos han dicho que tengamos paciencia, que hoy hay huelga".

Más saturación presentaban las Urgencias del Reina Sofía, con la sala de espera repleta de pacientes y cerca de una decena aguardando de forma constante en el mostrador de admisión. Alberto, uno de los usuarios, entraba apresurado mientras se colocaba la mascarilla. "La traigo más que nada por precaución, no tanto porque sea obligatoria", explicaba.

Los médicos califican de "abusivas" las guardias

La primera jornada de la huelga de médicos arrancó este martes a primera hora de la mañana con una concentración de más de un centenar de facultativos frente a la Consejería de Salud, quienes acudieron preparados con pancartas en las que se podía leer ‘El médico está que arde’, ‘Mis hijos no me ven’ o ‘Médicos al borde del colapso’, mensajes en los que los profesionales dejaron patente su hartazgo ante una situación que les lleva aún a hacer guardias de 24 horas, a asumir dos jornadas (ordinaria y extraordinaria) y a que las horas de guardias no computen para las bajas ni la jubilación, guardias que califican de "abusivas".

La protesta de los médicos, que han convocado cuatro días consecutivos de huelga por la negociación del Estatuto Marco que se sigue en el Ministerio de Sanidad, también ha derivado en críticas a la consejería murciana y a su propio titular, Juan José Pedreño, ya que consideran que la Administración regional "está abandonando a los médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) con su inacción ante el Gobierno central y al no mejorar complementos que son de su competencia", una huelga nacional que busca lograr un marco de negociación propio para los facultativos y mejoras respecto al actual estatuto de 2003.

Para ello, además del paro, el Sindicato Médico de Murcia (CESM) ha convocado concentraciones durante los cuatro días a las puertas de la Consejería de Salud, a la que se suma otra el día 11 frente a la Delegación del Gobierno.

María Luisa Gallego, oftalmóloga del Hospital Morales Meseguer de Murcia, es una de las médicas que este martes cambió su consulta por la calle, concentrándose frente a Salud junto a sus compañeros en una protesta que considera "necesaria".

"Estamos indignados por la negociación que se sigue desde hace meses en el Ministerio y queremos que se atiendan unas peticiones que consideramos esenciales", explicaba esta especialista.

Junto a ella también estaba Lola Rosique, pediatra de Atención Primaria en Vistalegre, quien afirmaba que "hoy nos movilizamos por nuestros derechos, pero también por los que vienen detrás", como su hija que en estos momentos estudia Medicina. "Esto también lo hacemos por ellos", apuntaba.

Corte de Ronda de Levante

Tras media hora concentrados frente a la Consejería, los médicos cortaron la circulación en Ronda de Levante al grito de "consejero, dimisión", al tiempo que coreaban lemas como "no es vocación, es explotación", "hora trabajada, hora cotizada" o "sin dormir, sin parar, un error puede matar".

Ya en la carretera, el presidente de CESM en la Región de Murcia, Clemente Casado, fue el encargado de leer el manifiesto, un texto en el que reivindicó el objetivo de "esta doble manifestación, contra el Ministerio y contra la Consejería" ante el "abandono médico que se está dando en el SMS".

Los profesionales reivindican una mesa técnica de negociación del médico y el facultativo con apoyo de la Administración regional, que se negocien las retribuciones de incapacidad, un nuevo acuerdo de sustituciones y el cumplimiento de los acuerdos de los años 2022-2023 con la Consejería, entre los que estaba el aumento de plazas en Atención Primaria, con muchas de ellas aún sin ofertar; mejoras en Urgencias hospitalarias; una orden de cupos y ratios en consulta; y el limitar las agendas del médico de familia a 30 pacientes diarios más cinco urgencias.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, recordaba ayer que el motivo de la huelga es la falta de consenso en la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio. "Lo que no puede hacer la ministra es trasladar el problema a las comunidades y que ante la falta de financiación sean las autonomías las que lo asuman". Además, dijo que "hay un problema serio en el SNS con la falta de especialistas, algo que debe tenerse en cuenta".

La Consejería murciana cifra el seguimiento de la huelga en un 23,5% de los que estaban llamados a hacerla, cifra que choca con la ofrecida por los convocantes (CESM), que la eleva hasta un 64% en Atención Primaria y al 73% en hospitales.