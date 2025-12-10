Leonor, una más en la Jura de Bandera de San Javier mientras continúa su aprendizaje con discreción

A mediados de la semana próxima la princesa Leonor comenzará sus vacaciones de Navidad. Habrá pasado su primer trimestre de formación en la Academia General del Aire, sin dejarse ver, más allá de los distintos actos organizados en la AGA, por Santiago de la Ribera o Murcia.

Sí que participó este miércoles de forma muy discreta en la formación con sus compañeros de cuarto curso y desfiló con motivo de los actos de Jura de Bandera de los alumnos de primer curso de la LXXXI promoción. Varios miembros del servicio de seguridad de la princesa vigilaban con discreción la zona alrededor. De hecho, no asistió al vino posterior.

Durante el acto, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, entregó al coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo, una nueva bandera de España con la denominación completa del Ejército del Aire y del Espacio, como regalo del Ayuntamiento a la Academia. La entrega se produjo coincidiendo con la tradicional jura de bandera del alumnado de nuevo ingreso que se celebra cada 10 de diciembre, festividad de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores.

La nueva bandera incluye la denominación completa del Ejército del Aire y del Espacio

La bandera que existía hasta ahora fue amadrinada en abril de 1980 por la reina Sofía en un acto al que acudió también el rey Juan Carlos y el entonces príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. Leonor fue así testigo, 45 años después, del cambio de bandera.

"Para San Javier, poder entregar esta bandera no es solo un gesto institucional, es un honor enorme, es sentirnos parte de ustedes y una manera de reafirmar un vínculo histórico que nos enorgullece y nos compromete", señaló el regidor en su alocución durante el acto celebrado en el patio de armas del recinto militar. "Después de 82 años, ya no se entiende San Javier sin la Academia y si mi permiten, tampoco la Academia sin San Javier", dijo Luengo.

En su alocución, el alcalde de San Javier felicitó a la AGA por haber sobrepasado el millón de horas de vuelo, "un millón de ilusiones y sueños cumplidos", y agradeció la ayuda prestada a la sociedad local en momentos difíciles como durante la dana Alice, así como su colaboración para hacer realidad proyectos como el futuro centro cultural aeronáutico, ya en construcción.

Sobrevoló el Mar Menor en octubre

Hasta ahora sabemos que la formación aeronáutica de Leonor va avanzando y así fue desvelado por el propio rey Felipe, durante una conversación con el rey Felipe de Bélgica el pasado 7 de octubre y recogida en las redes sociales de la Casa Real belga, que reproducía textualmente: "Desde la semana pasada empezó a volar en la cabina delantera". Por lo tanto, el primer momento en el que la princesa pudo sobrevolar el Mar Menor desde un Pilatus, con su instructor, sería en la primera semana de octubre, es decir, un mes después de ingresar en la AGA.

A finales de noviembre, mientras en la AGA se celebraba el millón de horas de vuelo y la recepción de los últimos Pilatus PC-21, Leonor de Borbón participó durante tres días junto a sus compañeros en el ejercicio DEVAS 25/26 de supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles.

Con apoyo del EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas) con sede en la Base de Alcantarilla y Ala 49 (especializada en Búsqueda y Salvamento con base en Palma de Mallorca) integraron mando CSAR (Búsqueda y Rescate de combate) y tácticas SOF (Special Operations Forces) en un entrenamiento realista que eleva su preparación al siguiente nivel.

En las imágenes distribuidas se podía apreciar a la futura reina recibiendo explicaciones en el ordenador durante una clase teórica y después junto a otros compañeros en plenas maniobras en el exterior.

Leonor, junto a su compañeros durante una de las sesiones informativas del ejercicio DEVAS 25/26. / Ejército del Aire y el Espacio

Días después hemos tenido testimonios gráficos de la princesa, durante la visita de la Ministra de Defensa, cuando asistía con sus compañeros a la demostración de una misión de vuelo en el simulador basado en la aeronave Pilatus PC-21 por parte de los alumnos de cuarto curso con especialidad en vuelo.

Este simulador, en el que realiza su entrenamiento Leonor de Borbón, ha supuesto un salto exponencial en las capacidades de enseñanza. El nuevo Sistema Integrado de Entrenamiento basado en la aeronave Pilatus ha marcado un antes y un después en la formar de instruir a los nuevos alumnos de vuelo, y permite que los pilotos conozcan a la perfección los sistemas del avión, las sensaciones y el entorno en que se van a mover, antes de volar en una misión real.

Así entre clases, maniobras y desplazamientos para asistir a actos oficiales que requieren su presencia, no dejan tiempo a la princesa para dejarse ver por la zona ni conocer el entorno. Y, cuando lo ha hecho, no ha sido reconocida por suerte para ella.

Entre clases, maniobras y desplazamientos, no hay tiempo para que se deje ver por las calles

Vecinos de San Javier esperaban que el 3 de diciembre, que era festivo en la localidad porque celebraba su patrón, San Francisco Javier, era buen momento para que apareciese, pero no hubo sorpresa.

El Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera recibió una carta de la Casa Real disculpando la ausencia de doña Leonor en los actos del 46º Trofeo Armada Española, a los que había sido invitada, por motivo de sus estudios. Discreción y enseñanza para ser la futura reina de España.

Alférez galonista y la más joven de cuarto curso

La princesa Leonor es la alférez más joven de cuarto curso de la AGA (tiene 20 años y sus compañeros 21). Es galonista y lleva como emblema un galón dorado en forma de V de material textil en oro en la parte superior del brazo izquierdo.

Los galonistas son seleccionados entre los primeros alumnos de cuarto curso y su función es ejercer de mandos del resto de los alumnos, pasar revista, y todo lo que haría un teniente.

Leonor también es la más joven de los condecorados con el Toisón de Oro, con el Collar de la Real Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar y Naval. Y en la condecoración portuguesa de la Gran Cruz de la Orden Militar de Cristo. El próximo mes de julio, también será la alférez más joven que reciba la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.