El Gobierno regional refuerza el saneamiento en La Unión para hacer frente a futuras lluvias torrenciales

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó este miércoles las obras de modernización del saneamiento en la calle Viriato de La Unión, acompañada por el alcalde del municipio, Joaquín Zapata. La actuación permitirá renovar 100 metros lineales de colector y reforzar la eficiencia del sistema hidráulico.

Rubira explicó que, aunque se trata de obras que quedan soterradas, "son fundamentales para garantizar un saneamiento seguro, moderno y adaptado a las necesidades de los vecinos". La inversión, cercana a los 55.000 euros, forma parte de una estrategia regional que ya ha destinado 450.000 euros en total al municipio para mejorar su red de saneamiento. "Es una mejora constante y progresiva que se suma a actuaciones ya ejecutadas en calles colindantes", añadió.

La consejera destacó la importancia de modernizar infraestructuras que "actúan como barrera" frente a episodios de lluvias torrenciales. "Estamos invirtiendo para estar preparados y evitar problemas como los vividos durante la dana", subrayó.

La consejera Sara Rubira, junto al alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, este miércoles en la calle Viriato. / CARM

Rubira recriminó además al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que haya rechazado comparecer en la Asamblea Regional para dar explicaciones sobre su gestión durante la devastadora dana Alice. También denunció que haya "impedido" la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y del presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales. "Los ciudadanos merecen claridad y respuestas. Nosotros actuamos; ellos no quieren dar la cara", afirmó.

Por su parte, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, agradeció el apoyo constante de la Comunidad Autónoma. "Son obras que no se ven, pero protegen nuestras calles, evitan inundaciones y garantizan un servicio de calidad, imprescindible para el bienestar y el medio ambiente", señaló. Zapata recordó que estas actuaciones se vienen desarrollando de forma sistemática en el municipio, con resultados visibles en la mejora de la red hidráulica.

Las obras estarán finalizadas la próxima semana, dando respuesta a una demanda vecinal y reforzando la capacidad de drenaje en la zona.