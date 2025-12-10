Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: "La obra es inviable económicamente"

Primeras trabas al inicio del desmantelamiento de Puerto Mayor, al que se comprometió el Estado. La Asociación de Constructores de la Región de Murcia (Acomur) anunció este miércoles la presentación de un recurso contra las condiciones de licitación de la retirada de las tablestacas de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a mediados del pasado mes de noviembre.

Los constructores alegan que el presupuesto destinado por el Ministerio de Sara Aagesen para estos trabajos en La Manga es "insuficiente" porque "se infravalora el tiempo y el coste del transporte hasta vertederos autorizados" por lo que "la obra es inviable económicamente". Cabe recordar que la obra, con un plazo de ejecución de 18 meses, cueenta con un presupuesto de 25,77 millones de euros.

La asociación, que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región que dan trabajo directo a más de 4.000 personas, destaca que el pliego incurre en "múltiples errores" relacionados con la partida de gestión de residuos, que representa más del 55% del importe de ejecución material del contrato.

En concreto, las condiciones establecen un "cálculo erróneo" relativo a la retirada del material contaminado procedente de rellenos, porque tanto el tiempo como el llevar el material hasta los vertederos autorizados altera el cálculo de emisiones de CO2 establecidas en el estudio de impacto ambiental.

La corrección de todos estos elementos supondría un coste mucho mayor del esperado, por lo que "el presupuesto establecido para esta licitación sería insuficiente" para realizarla. La ejecución de la obra, que contaba con el visto bueno ambiental del Ejecutivo desde abril de este año, es, por tanto, "inviable económicamente" para los constructores murcianos.

El presidente de Acomur, José Juan González, ha destacado la presentación de este recurso como "imprescindible para que el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de su entorno pueda ejecutarse en las condiciones que requiere".

Medio siglo de tramitación

Tal y como defiendieron fuentes del Ministerio con el anuncio de la licitación del desmantelamiento -una de las prioridades para este año-, con esta decisión se pretende poner fin a más de medio siglo de tramitación desde que el Consejo de Ministros concediera en 1975 a la empresa Puertomayor S.A. la construcción de un puerto deportivo y una urbanización que nunca llegó a completarse en el lado mediterráneo, junto al Canal del Estacio.

Tras un largo proceso administrativo y judicial, Miteco culminó en abril de 2021 la reversión al dominio público de los terrenos, que se habían convertido en símbolo de un modelo de ocupación urbanística intensiva.

Los trabajos contemplan la retirada de barcos abandonados y la restauración dunar de la Caleta del Estacio

Según la documentación remitida por el Miteco hace unas semanas, el proyecto contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas, escombros, carteles publicitarios y rellenos contaminados con metales pesados, así como la restauración dunar de la Caleta del Estacio mediante eliminación de especies invasoras, reconstrucción de dunas y revegetación con flora autóctona.

También incluye la instalación de pasarelas de madera, vallado perimetral y una experiencia piloto de plantación de Posidonia oceánica en una pequeña parcela submarina.

Además, se contemplan la reconfiguración de la línea de costa, la retirada de barcos abandonados, el desmantelamiento de parte de los espigones y su acondicionamiento, y la restauración dunar de la Caleta del Estacio, incluyendo la conservación de especies protegidas, eliminación de invasoras y revegetación con especies autóctonas.

El proyecto prevé también la instalación de pasarelas de madera para el tránsito peatonal, vallado perimetral de protección de dunas y la plantación experimental de Posidonia oceánica en 25 metros cuadrados, con plántulas obtenidas de semillas mantenidas en vivero durante al menos cuatro meses.