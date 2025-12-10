El Consejo de Ministros autoriza la contratación de las obras frente inundaciones en la rambla de Cobatillas

El Consejo de Ministros ha autorizado en su última reunión la contratación de las obras de protección frente a inundaciones en la rambla de Cobatillas, TM de Murcia y San Javier, por un valor estimado de 13.160.384,43 euros.

El delegado del Gobierno ha destacado la importancia de una actuación que permitirá mejorar la capacidad de regulación hidrológica de la cuenca y la corrección y estabilización de los cauces torrenciales con el fin de controlar los procesos de erosión, transporte y sedimentación.

El objetivo principal es reducir los caudales sólidos circulantes y regular los caudales líquidos, atenuando las avenidas con la construcción de estructuras que provoquen un efecto laminador.

“Una vez más, la realidad, los hechos y el compromiso del Gobierno de España con la Región de Murcia desmonta la estrategia partidista y victimista del gobierno regional, tan dañina para los verdaderos intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Al contrario, cada semana, el Gobierno de España aprueba inversiones millonarias para nuestra Región que influyen decisivamente en su bienestar y calidad de vida”, ha manifestado Francisco Lucas.

Las citadas obras, que se encuentran incluidas en el Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor en su apartado 4.1 “Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones”, prevén expropiaciones por valor de 1,0 M€.

Actuaciones previstas

- Construcción de 8 diques de laminación y corrección hidrológica, en los afluentes de la Rambla de Cobatillas (Barranco de la Grajera, Barranco del Agua y Rambla de las Higueras).

- Construcción de una zona de almacenamiento controlado (ZAC) que contribuirá tanto al efecto laminador de avenidas como a la seguridad del sistema de diques.

- Restauración ambiental. Parte de la superficie de inundación de la ZAC y del Dique H1 se someterá a operaciones de restauración ambiental con la finalidad de convertir la superficie de cultivo actual en forestal, restaurando así parte de este ecosistema.

- Mejoras aguas abajo de la ZAC: Se procederá a la reparación de los 3 diques existentes. También se realizarán actuaciones de mejora ambiental en distintos tramos del cauce, mejorando tanto su capacidad hidráulica como la protección ante la erosión y la restauración del ecosistema.

Esta obra se enmarca asimismo en el Plan director frente a inundaciones de la cuenca vertiente del Mar menor que se redactó por la Confederación Hidrográfica del Segura, tras la DANA de 2019, y que permitirá disminuir el riesgo frente a inundaciones del núcleo urbano de San Javier y minorar la afección de las escorrentías en el Mar menor.