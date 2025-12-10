Dos avionetas abandonadas en el Aeropuerto de San Javier, a subasta desde 22.500 euros

Nadie las reclama, nadie se ha interesado por ellas y, como consecuencia, están abandonadas desde hace años. Aena busca con insistencia comprador o compradores que estén interesados en dos avionetas de las que poco se sabe y que se encuentran en las instalaciones del Aeropuerto de San Javier.

La operadora pública gestora de la mayoría de los aeropuertos en España ha sacado por segunda vez a subasta estas dos avionetas, a las que quiere darle 'salida' de forma casi inmediata: están puestas a mitad de precio respecto al valor real de tasación que tienen ambas. Se trata de una Cessna modelo F172M Skyhawk y una Piper PA-31 Navajo. ¿Irá a la segunda la vencida?

La primera, fabricada en el año 1973, monomotor y con capacidad para cuatro personas, tiene un valor de tasación de unos 6.050 euros, ya que carece de registros de mantenimiento y se encuentra en mal estado. Se trata del avión más fabricado de la historia y ampliamente utilizado para entrenamiento de vuelo y viajes recreativos, especialmente popular en escuelas de vuelo y aviación privada.

Una de ellas es un modelo del avión más fabricado de la historia

Respecto a la segunda, que cuenta con matrícula uruguaya, con doble motor y donde pueden meterse hasta ocho pasajeros, su precio de tasación es de 39.000 euros. Se desconoce, apunta Aena, su año de fabricación.

En total, la compra de ambas aeronaves, atendiendo al valor de tasación, debería ser de 45.060 euros, pero el precio mínimo de licitación para cada una se ha fijado en esta segunda ronda en el 50% de su valor tasado, por lo que la subasta parte desde los 22.530 euros para hacerse de forma conjunta con estos dos vehículos aéreos y retirarlos así del aeródromo de San Javier, que con la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia de Corvera volvió a su función original como base militar.

Búsqueda infructuosa

Las tasaciones se realizaron a mediados de este pasado verano, entre el 18 y 21 de julio. Ya en abril del pasado año Aena intentó localizar, sin éxito, a los dueños de estas dos aeronaves civiles que estaban "en evidente estado de abandono” y sin documentación.

Hace unos días el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la nueva convocatoria de la subasta pública: fuentes de Aena señalaron a La Opinión que, según el procedimiento para declarar una aeronave en abandono hay que publicarlo tres veces en el BOE y después debe transcurrir un año sin que nadie reclame la propiedad del avión.

En concreto, se dieron tres avisos en el BOE el pasado año: 3 de abril, 3 de mayo y 3 de junio. La fecha de publicación de la primera subasta fue el 23 de septiembre de 2025, pero quedó desierta. Y poco más de dos meses después Aena vuelve a sacar otra nueva.

Ha pasado más un año sin que nadie haya reclamado la propiedad de los dos vehículos

Ahora, según el pliego de prescripciones técnicas, que se puede consultar de forma pública en la web de contratación de Aena, el objetivo es adjudicar a una empresa la carga, retirada y transporte de ambas aeronaves, así como la limpieza y señalización del área de trabajo. El plazo máximo de ejecución será de un mes desde la formalización del contrato, según consta en el documento.

Aena permite a las empresas interesadas solicitar una visita para comprobar en vivo las aeronaves y qué estado tienen. Y, una vez que se haya dado con un comprador, desde la operadora aérea alertan de que los trabajos para trasladar las dos avionetas deberán coordinarse rigurosamente y podrán ser interrumpidos si se considera necesario para garantizar la seguridad y la operatividad del aeropuerto.

Más de 90 en todo el país

En muchos casos, debido al estado de deterioro por el abandono, la venta no es para volar el avión sino como 'chatarra' o para usarlo por partes. Si hubiera interés de instituciones (museos aeronáuticos, escuelas, fundaciones) podrían adquirirlas en lugar de desecharlas, aunque no siempre hay solicitudes formales de este tipo.

En abril de este mismo año Aena contabilizaba más de 90 aviones y avionetas abandonadas en los aeropuertos españoles, acumulando una deuda de siete millones de euros con la operadora. Algunos de ellos llevan hasta 13 años ocupando distintos espacios.

A finales de este mes de abril el Congreso de los Diputados aprobaba que estas aeronaves en estado de abandono puedan trasladarse también a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro o bien subastarse en beneficio del Estado.

En concreto, PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Coalición Canaria incluían una enmienda transaccional con este propósito al proyecto de ley sobre Navegación Aérea. Estas instituciones tendrían un plazo de veinte días para solicitar la adjudicación. Si transcurrido dicho plazo no hubiesen manifestado interés, la aeronave o sus restos podrían ser así subastados.