La Arrixaca incorpora un nuevo método diagnóstico para detectar el cáncer de mama

El Hospital Virgen de la Arrixaca ha incorporado una nueva técnica diagnóstica para detectar el cáncer de mama. Se trata de Fish HER2, una prueba de laboratorio utilizada principalmente para detectar cáncer de mama y estómago y que permite conocer si hay copias extra del gen HER2, lo que da pistas a los especialistas de que las células producen demasiada proteína HER2, un factor clave para el crecimiento tumoral y la elección de terapias dirigidas.

El nuevo método se está usando en la Región de Murcia desde el pasado verano, lo que permite que los pacientes que lo precisen no tengan que ser derivados a otras comunidades autónomas, como se venía haciendo hasta ahora.

Ha sido este miércoles, durante la celebración de los actos conmemorativos del 50 Aniversario del Servicio de Inmunología del hospital Virgen de la Arrixaca, en los que ha participado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, donde se ha anunciado la puesta en marcha de este nuevo procedimiento diagnóstico gracias al trabajo del Servicio Inmunología junto al Servicio de Anatomía Patológica.

Según los profesionales, "esta nueva técnica logra mayor rapidez, agilidad y certeza en la prueba y un ahorro económico considerable al realizarse con medios propios", además, "permite determinar el tratamiento más adecuado a seguir en cada caso".

Para conmemorar el medio siglo de existencia del Servicio de Inmunología se ha organizado un ciclo de conferencias que se prolongará hasta el próximo año. La primera de ellas ha sido este miércoles y ha corrido a cargo del profesor Alfredo Correl Almuzara, catedrático de la Universidad de Sevilla, adjunto del Hospital Universitario Virgen del Rocío e inmunólogo y referente de divulgación científica en diferentes ámbitos y medios de comunicación. El doctor Correl ha abordado durante su intervención la utilidad de las vacunas y el papel del propio aparato digestivo en la inmunidad. Junto al especialista del Virgen del Rocío de Sevilla ha estado el jefe de servicio de Inmunología de la Arrixaca, Manuel Muro.

Referente regional y nacional

El consejero Pedreño destacaba durante la inauguración del encuentro que el Servicio de Inmunología "se ha consolidado como referente regional y nacional" al estar considerado como "uno de los mejores servicios hospitalarios y asistenciales de inmunología del país, tan solo por detrás del Hospital Clinic de Barcelona, con una extensa cartera de servicios y de procedimientos diagnósticos".

Gracias al trabajo de su equipo, la Región de Murcia ha avanzado en el diagnóstico y en el conocimiento de enfermedades autoinmunes, trasplantes, inmunodeficiencias, citometría, inmunología tumoral, e inmunogenómica, ya que ha sabido adaptarse siempre a las técnicas más novedosas del mercado sanitario.

El servicio gestiona en el ámbito regional la lista de espera de trasplante renal, el Banco de Donantes de Médula, la Unidad de Imunodeficiencias y el Diagnóstico Molecular y Genómico de toda la Oncohematología de la Región, entre otros.

En el Servicio de Inmunología de la Arrixaca trabajan más de 40 profesionales, es un referente en docencia e investigación y cuenta con grupo propio en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, que ha realizado más de 300 publicaciones de impacto y más de 40 proyectos de investigación para diferentes agencias externas. Además, está acreditado a nivel europeo hace más de 28 años y certificado por la Entidad Nacional de Acreditación.