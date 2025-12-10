Movilidad
Más de 90 autobuses entre Murcia y Cartagena por las obras en la estación de Balsicas
Renfe ofrece estas circulaciones y más de 5.000 plazas de autobús para los viajeros
Con motivo de las obras en la infraestructura que Adif está ejecutando, para la construcción de la plataforma de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena -que conlleva actuaciones en la estación de Balsicas del Mar Menor- Renfe ha establecido un Plan Alternativo de Transporte por carretera.
Ha programado 95 circulaciones de autobús entre Murcia y Cartagena, para garantizar la movilidad de los viajeros de los Servicios de Proximidad que circulan diariamente entre ambas ciudades. Los autobuses también realizarán parada en las estaciones de Balsicas y Torre Pacheco.
Estos vehículos del transporte público, tal y como ha informado Renfe a través de una nota de prensa, darán servicio a los viajeros de Media Distancia de la línea Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena y el Intercity (de larga distancia) Valencia Nord-Murcia-Cartagena que viajarán en tren hasta Murcia y en autobús entre Murcia y Cartagena. Este último circulará hasta Murcia solamente durante los días 11 y 15 de diciembre.
La Compañía ofrece un total de 5.225 plazas de autobús para dar cobertura a estos servicios, mientras se realizan las obras. Según han indicado, los vehículos cuentan con 55 plazas cada uno y se ha previsto para los horarios con mayor demanda de viajeros la circulación de 4 autobuses por servicio.
Asimismo, Renfe afirma haber reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones. Además, tienen prevista la dotación de personal de apoyo para información en las estaciones de Murcia, Balsicas y Torre Pacheco.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se sube a la chepa del FC Cartagena en el derbi