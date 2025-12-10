Más de 1.200 casas y pisos con okupas se venden en la Región de Murcia

"Sin posesión, sin visitas ni acceso". "Las fotografías del interior y las características de la vivienda pueden no ajustarse al estado actual". “Posible okupación del inmueble, no se puede visitar ni financiar”. Bajo estos mensajes se anuncian más de 1.200 viviendas en la Región de Murcia dispuestas para su venta. Pero... ¿quién es capaz de comprarse una casa 'a ciegas' sin tener la absoluta garantía de que lo que haya adquirido se ajuste a lo que estaba buscando o pueda hacer uso de ella?

Si a la escasez de vivienda, a los precios en escalada imparable y a la alta demanda por parte de una mayor parte de la población se le suma el hecho de que en muchas de ellas esté viviendo una o varias personas de forma ilegal, el mercado se complica aún más para todos aquellos que buscan ser futuros propietarios.

El que puede permitirse el lujo de comprarse una vivienda a día de hoy -siempre y cuando se tenga la garantía de que el banco dé luz verde a la hipoteca- puede sentirse un auténtico afortunado, pero la situación cambia de cara cuando se descubre que el inmueble está okupado.

Este escenario plantea un laberinto legal, económico y emocional: desde la incertidumbre sobre los plazos para recuperar la posesión hasta los costes añadidos para, en el mejor de los casos, realizar una reforma integral que ponga a punto la casa.

Una lista que no se reduce

Pisos, áticos, dúplex, casas, chalés, adosados... Ningún inmueble se escapa en la Región de Murcia de la amenaza de que, de un día para otro, tenga uno o varios 'invitados' que se oponen a abrir la puerta y marcharse de su interior pese a las reclamaciones de los legítimos propietarios. Día tras día, semana tras semana, la lista de casas y pisos okupados ilegalmente y puestos a la venta 'engorda' más en la Comunidad.

De hecho, en la Región en la última semana se ha incorporado más de una veintena de viviendas bajo estas condiciones. De las más de 1.220 que se contabilizan en el portal inmobiliario Idealista en la Comunidad, la mayor concentración se da en el área metropolitana de Murcia, en Cartagena y en el entorno turístico del Mar Menor.

Murcia, Cartagena y el entorno del Mar Menor son las zonas con una mayor proliferación

En el primer caso, parte de estos inmuebles no están en pleno centro de la capital, sino que se encuentran en bloques de viviendas de El Palmar, Santo Ángel, Puente Tocinos, Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, así como otras pedanías más alejadas como Alquerías o El Raal. Fuera del término municipal de Murcia también se encuentran varios en Alcantarilla, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí, Archena...

El otro foco importante se da en Cartagena y toda su comarca, donde los marcadores se extienden tanto por la ciudad como por su cinturón urbano, diversas diputaciones cercanas (La Aljorra, La Palma o Pozo Estrecho) y municipios como La Unión o Mazarrón, entre otros.

También se aprecia una presencia destacada de este tipo de viviendas en núcleos costeros del Mar Menor, como La Manga, San Javier y San Pedro del Pinatar, donde están puestos a la venta distintos inmuebles a lo largo del litoral.

Fuera de estas áreas, la distribución es más dispersa. Se encuentran algunos inmuebles en municipios del interior como Mula, Cieza o Calasparra, Bullas, Jumilla o Yecla, aunque en menor cantidad. En el suroeste, alrededor de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, también aparecen varios puntos, pero sin la concentración que se observa en las grandes áreas urbanas. En Puerto Lumbreras, por ejemplo, Idealista no tiene registrado ningún inmueble okupado y puesto a la venta.

Desvalorización continua

Lo que queda fuera de toda duda es que se venden a precios mucho más bajos que las casas libres de okupantes debido a los riesgos que conlleva adquirir este tipo de propiedades, dependiendo de la zona donde esté ubicada o en las condiciones que pueda estar el inmueble por dentro. ¿Un piso de 98 metros cuadrados y con 3 habitaciones por 17.000 euros? Es posible encontrarlo en Alguazas. Otro en la Purísima-Barriomar de Murcia con 4 habitaciones y 117 metros cuadrados se vende por 52.000 euros.

Son dos ejemplos de los cientos que hay en el portal inmobiliario referentes a la Región que están bajo esta situación. Comprar una vivienda okupada implica, prácticamente siempre, luchar por ella en los tribunales para recuperar la posesión, entre los que no faltan juicios de desahucio que pueden prolongarse durante meses o incluso años.

Además, estas propiedades no pueden ser habitadas ni alquiladas de inmediato, lo que limita su atractivo para compradores que buscan disponibilidad inmediata o ingresos por alquiler.

Solo inversores con dinero suficiente pueden mirar con buenos ojos estas operaciones

Otro de los motivos por los que se rebaja el precio de forma significativa es la dificultad de obtener financiación: las entidades bancarias suelen ser reticentes a conceder préstamos o hipotecas a estas viviendas, lo que provoca que a este mercado solo miren inversores con dinero suficiente para asumir la situación, quienes buscan oportunidades de compra a bajo coste.

Asimismo la okupación ilegal genera una percepción de desvalorización: los compradores temen posibles daños, problemas de mantenimiento y conflictos legales asociados a la propiedad. Ante estos riesgos, los vendedores suelen aceptar precios más bajos para atraer a quienes estén dispuestos a asumir los desafíos que implica adquirir una vivienda okupada.