Vox abandona el Gobierno en Alguazas tras el pacto presupuestario entre UxA y PSOE

Vox pone fin a su acuerdo de Gobierno con Unidad por Alguazas (UxA) después de que el grupo independiente haya cerrado un pacto presupuestario con el PSOE para aprobar las cuentas municipales de 2026.

En declaraciones en exclusiva a La Opinión, el presidente regional del partido, José Ángel Antelo, afirma que la formación «no puede seguir en un Ejecutivo que asume exigencias socialistas». Según el dirigente de Vox, «es incompatible con nuestra forma de pensar y malo para Alguazas».

El Gobierno local, encabezado por UxA y con José Gabriel García Benabé, había logrado el apoyo del PSOE a cambio de incluir un «cortafuegos» frente a iniciativas que pudieran «alterar la convivencia» o perjudicar a colectivos vulnerables, en alusión al concejal de Vox y a las políticas que esta formación ha incluido en otros gobiernos de coalición en diferentes municipios, y que hasta ahora formaba parte del Ejecutivo alguaceño.

Antelo justifica la ruptura, no solo en el contenido del presupuesto, sino en la propia participación del PSOE en la negociación. «Es imposible que Vox esté en un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista», afirma, y añade que, a su juicio, se trata de un partido «al que nosotros no vamos a darle ningún balón de oxígeno». «El Partido Socialista, allí donde mires, apesta a corrupción, está degradando la separación de poderes, tiene a gran parte de su cúpula en la cárcel o camino de la cárcel. No hay nada que hablar con un partido así», sentenció.

Sobre el contenido concreto de las cuentas, el dirigente regional apunta a cuestiones ideológicas: «Hay propuestas relacionadas con la inmigración ilegal, con ONG o con políticas de género. Nosotros no colaboramos con eso», señala.

La ruptura deja a Vox con un único concejal, Miguel María Delgado, en el Ayuntamiento de Alguazas y sin responsabilidades de gobierno, entre ellas las de Seguridad y Servicios Sociales, que había ostentado hasta ahora. Antelo reivindica la labor realizada durante su presencia en el Ejecutivo: «Se han hecho cosas importantes para Alguazas, como avanzar en la conexión con la autovía o mejorar la seguridad en temas como la ocupación ilegal».«Nuestra posición será clara: lo que sea bueno para Alguazas lo votaremos a favor y lo que no, en contra, sin ataduras», sostiene Antelo.

Pese a la ruptura, el líder regional no cierra la puerta a acuerdos puntuales en el futuro. «Todas las iniciativas que sean buenas para el municipio vengan de donde vengan, las apoyaremos», insiste. Un regreso al Ejecutivo, sin embargo, dependerá «de ellos» y de si UxA recupera posiciones coincidentes con las de Vox.