Urrea deberá aclarar en el Senado por qué no se abrieron las compuertas del Trasvase durante la dana

El Partido Popular de la Región de Murcia ha endurecido la presión sobre el Gobierno central tras la dana Alice, que el pasado octubre dejó graves inundaciones en la Región de Murcia. El diputado regional Carlos Albaladejo anunció que su grupo exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica que aclare qué protocolo se siguió y quién decidió mantener cerradas las compuertas del Trasvase Tajo-Segura cuando el agua estaba a punto de desbordar por las lluvias torrenciales.

El PP llevará esta reclamación al Senado y a la Asamblea Regional, sumándose a la petición del alcalde de San Javier. En la Cámara Alta tendrán que comparecer, en una fecha todavía por determinar, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, además del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales. Cabe destacar los tres dirigentes estatales han rechazado comparecer en la Asamblea Regional por considerar que este órgano legislativo no es el adecuado para dirimir asuntos vinculados con órganos del Estado.

"Queremos saber si esa decisión fue técnica o política. Los vecinos merecen saber la verdad", insistió Albaladejo, quien subrayó que fueron los propios residentes de la pedanía de El Mirador quienes alertaron del inminente desbordamiento durante la noche más crítica del temporal.

También deberá explicar el corte de agua potable en el Mar Menor

Además de lo ocurrido en el Trasvase y tal y como adelantó La Opinión, Mario Urrea tendrá que referirse también al corte del suministro de agua potable que se produjo en varios municipios del entorno del Mar Menor tras la dana, una gestión que generó gran malestar ciudadano y que el PP califica como otro ejemplo de descoordinación.

Albaladejo acusó al Ministerio de "volver a poner en evidencia la falta de previsión y la descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez en situaciones de emergencia". El parlamentario reprochó que el Trasvase depende directamente del Ejecutivo central y que esa "inacción" agravó los daños. "No podemos seguir permitiendo que cada vez que llueve nuestros vecinos miren al cielo con miedo e incertidumbre", lamentó.

El diputado popular Carlos Albaladejo, en la Asamblea Regional / Iván Urquízar

La versión de la CHS: "Se actuó siguiendo criterios técnicos"

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura sostuvieron en su día que la gestión se realizó "siguiendo el protocolo habitual" para garantizar la seguridad del canal y evitar una posible rotura. Según explicaron, se cortó la alimentación del Trasvase y se vació por los puntos de alivio, pero la intensidad histórica de las lluvias volvió a llenar el canal hasta desbordarlo.

La CHS recalcó que "nunca se ordenó mantener cerradas las compuertas" y que la actuación contó con la conformidad de técnicos y responsables de la cadena de mando. Aun así, anunciaron un análisis hidráulico para valorar la ampliación de las obras de drenaje transversal y reducir riesgos en futuras riadas.

Mario Urrea, presidente de la CHS, durante su intervención en el Foro Económico y Social del Mediterráneo / Juan Carlos Caval

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, acusó a los populares de utilizar políticamente la emergencia para "ocultar la falta de gestión" del presidente Fernando López Miras. "Mientras el PP sigue montando circos para tapar la falta de gestión de López Miras, en el PSOE estamos centrados en ofrecer soluciones", reprochó.

Fernández defendió que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "ha ido ofreciendo desde el primer momento toda la información sobre la gestión de la dana en tiempo real y con máxima transparencia". Y lanzó sus propias preguntas al Ejecutivo autonómico: "Seguimos esperando que López Miras explique por qué no convocó el Centro de Coordinación durante la dana, pese al aviso rojo, y por qué no ha hecho todavía el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor". Este plan, que acumula un retraso de cinco años, —recordó la socialista— ayudaría a reducir daños como los que afectaron a la red de agua potable durante las riadas.

La comparecencia de los responsables en el Senado y la Asamblea Regional se prevé tensa. El PP asegura que, si se confirma un fallo político en la toma de decisiones durante la emergencia, reclamará responsabilidades. “Si esa decisión fue política, alguien tendrá que asumirlo”, advirtió Albaladejo.

Mientras tanto, los vecinos de las zonas afectadas siguen reclamando explicaciones y, sobre todo, garantías de que la próxima gran tormenta no volverá a poner en peligro sus viviendas, sus negocios y sus vidas.