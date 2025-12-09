Vías del tren
Transportes licitará por 27 millones el suministro de balasto del Ave Murcia-Almería
El concurso comprende el suministro de más de 900.000 toneladas de este material
EFE
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 27 millones de euros, a través de Adif Alta Velocidad, el suministro de balasto para el próximo montaje de las vías en el tramo Lorca-Vera-Almería de la nueva línea del Ave, que tiene una longitud de 138 kilómetros.
El contrato comprende el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto a las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias. Se trata de las capas de grava o piedra machacada que se puede encontrar en las vías férreas que tienen como objetivo asentar y sujetar sobre ellas las traviesas.
En la actualidad, ya están contratados los trabajos de montaje de vía de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, y el ministerio trabaja para también licitar los del tramo Lorca-Vera.
Con respecto a esta última, también se han adjudicado de forma reciente otros suministros como las traviesas, carriles y desvíos.
Además, Adif avanza en la preparación de próximas fases de los trabajos con la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas y en paralelo progresa la obra de electrificación, tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca.
Está en licitación la electrificación del tramo Lorca-Almería y ya está también contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad, que son las tecnologías de comunicaciones ferroviarias y de señalización.
