Los testamentos vitales se triplican en la Comunidad en la última década

Cada vez son más los habitantes de la Región que reflexionan sobre cómo quieren ser tratados en la última etapa de su vida y deciden dejarlo por escrito en el testamento vital, un documento que contiene las preferencias de una persona sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que le gustaría recibir, para que sean tenidas en cuenta en caso de que esa persona pierda (por una enfermedad o simplemente por vejez) la capacidad para expresarlas en ese momento.

Solo en 2024 se registraron 937 nuevos testamentos vitales en la Comunidad, la mayor cifra desde que se ofrece este servicio. Con los datos en la mano, los testamentos vitales se triplicaron en la Región en la última década. En el presente año 2025, constan ya 810, hasta el 1 de noviembre.

Según indicaron fuentes de la Consejería de Salud de la Comunidad, un total de 7.834 personas cuentan ya en la Región de Murcia con un documento de Instrucciones Previas, «que recoge su voluntad en relación con su proyecto vital y valores, decisiones sobre donación de órganos y tejidos, material genético crioconservado para reproducción asistida, destino de su cuerpo tras fallecer, nombramiento de un representante, así como sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir, incluido el deseo de la prestación de ayuda a morir o de la adecuación del esfuerzo terapéutico».

Desplome en 2014

Cabe recordar que el Registro de Instrucciones Previas se puso en marcha en 2006. Ese año, constan 68 peticiones. Al siguiente, ya fueron 542 los murcianos que pusieron por escrito qué querían que pasase cuando enfermasen. La cifra siguió subiendo: en 2008 fueron ya 636 y en 2009 fueron 648. Sin embargo, al año siguiente hubo un desplome: fueron 393. Y de ahí, bajando.

La caída tocó fondo en 2014 (la cifra más baja en un año desde que nació el registro), con solamente 271. A partir de ese momento, los datos reflejan que se fue produciendo una recuperación, aunque con altibajos.

En cuanto a las cifras más recientes, los 810 contabilizados este año hasta el 1 de noviembre representan una media de 81 mensuales, por lo que es previsible que 2025 acabe con una cifra cercana a la del año pasado, e incluso algo superior si se mantiene el ritmo de los primeros diez meses.

Desde el departamento que dirige Juan José Pedreño apuntaron que el 70% de las personas que han dejado hecho el documento tienen edades comprendidas entre los 50 y los 79 años de edad.

«Respecto a la nacionalidad, el 91 por ciento de los registrados son españoles, y el mayor número de otorgantes proceden de las localidades de Murcia, seguidas por Cartagena, Águilas, Molina de Segura, Lorca y San Javier», destacaron desde la Consejería.

En cuanto a las formas de otorgamiento, «el 58% los realizan a través de un funcionario del registro, el 26% ante un notario y el 16% ante tres testigos», explicaron desde Salud, al tiempo que recordaron que no hay una oficina de registro específica para hacerlo: el interesado puede acudir a cualquier punto de atención al ciudadano que tenga registro, ya sea autonómico, municipal o estatal.

El 99,5% de las declaraciones se centran en las instrucciones respecto a los cuidados y tratamientos que la persona quiere (o no quiere) recibir, el 68% indica su voluntad respecto al destino de su cuerpo, un 52% refleja su decisión sobre la donación de órganos y un 68% de los inscritos este último año se refiere a la prestación de ayuda para una muerte digna.