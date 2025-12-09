Murcia, tercera autonomía con más hospitales con conciertos parciales con la Sanidad pública

La Región de Murcia es la tercera autonomía con más centros privados con concierto parcial con la Sanidad pública tras Andalucía y Castilla y León. Esta es una de las conclusiones que se extrae del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas que ha publicado este martes el Ministerio de Sanidad.

El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, “lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”, afirma Sanidad.

El estudio se da a conocer solo unos días después de conocerse las polémicas indicaciones dadas por el CEO del Grupo Ribera en una reunión privada con sus directivos para que se maximizara el beneficio en la gestión del hospital público de Torrejón (Madrid).

En el trabajo del Ministerio se señala que el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 %. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7 % del total de hospitales del SNS.

El caso de los hospitales con concierto parcial con la Sanidad pública, el total en España asciende a 138 centros. Andalucía es la que más centros de este tipo concentra (23), seguida de Castilla y León (19) y la Región de Murcia (14).

A nivel nacional, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%. Este fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial.

El único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumenta en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas.

Crecen las personas que acuden al aseguramiento privado

Otra de las conclusiones del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS) indica un aumento de las personas que acuden al aseguramiento privado, según las cifras del Barómetro 2024.

En la Región de Murcia se ha pasado del 15,5 al 26,8% de ciudadanos que hacen uso en aspectos de Atención Primaria; del 26,6 al 39,7% en Atención Especializada; del 6,5 al 19,9% en ingresos hospitalarios; y del 12,3 al 22,3% en atención urgente.

El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. En 2024, el 32,6 % de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 % en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).

En la Región de Murcia el aseguramiento privado entre 2018 y 2024 ha crecido un 116%.

Salud: "Somos una de las autonomías con menos actividad concertada"

Desde la Consejería de Salud explican ante estos datos que en la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud supervisa y hace seguimiento de toda la actividad asistencial concertada, evaluando el cumplimiento de los objetivos concertados, así como la calidad del servicio prestado.

Además "hemos de precisar que, tal y como publica el Ministerio de Sanidad, la Región de Murcia es una de las comunidades con un menor porcentaje de actividad concertada, con un 5,23%, más de tres puntos por debajo de la media nacional que se sitúa en un 8,48. Cataluña, gobernada por el PSOE, es la autonomía que lidera el ranking de comunidades con mayor porcentaje de conciertos, con un 21%".