Los médicos cortan Ronda de Levante al grito de “consejero, dimisión” en la primera jornada de huelga

Más de un centenar de médicos murcianos han cortado a primera hora de este martes Ronda de Levante, frente a la Consejería de Salud de la Región de Murcia, al grito de “consejero, dimisión”.

Preparados con pancartas en las que se podía leer ‘El médico está que arde’, ‘Mis hijos no me ven’ o ‘Médicos al borde del colapso’ los facultativos ha dejado patente su hartazgo ante una situación que les lleva aún a hacer guardias de 24 horas, de llevar adelante dos jornadas (ordinaria y extraordinaria) y a que las horas de guardias no computan para las bajas ni la jubilación.

La protesta de los facultativos, que han convocado cuatro días consecutivos de huelga por la negociación del Estatuto Marco que se sigue en el Ministerio de Sanidad, también ha derivado en críticas a la consejería murciana y a su propio titular, Juan José Pedreño, ya que consideran que la Administración regional “está abandonando a los médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) con su inacción ante el Gobierno central y al no mejorar complementos que son de su competencia”.

Este martes se celebra la primera jornada de los cuatro días de huelga nacional del personal médico (9, 10, 11 y 12 de diciembre), con la que se busca lograr un marco de negociación propio para los facultativos y mejoras respecto al actual estatuto del año 2003. Para ello, además del paro, el Sindicato Médico de Murcia (CESM) ha convocado concentraciones durante los cuatro días a las puertas de la Consejería de Salud, a la que se suma otra el día 11 frente a la Delegación del Gobierno.

