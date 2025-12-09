La mascarilla, obligatoria desde este martes en hospitales, centros de salud y SUAP de la Región

Tal y como acordó Salud la semana pasada, el uso de la mascarilla es obligatorio en los hospitales, centros de salud y en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Región de Murcia a partir de este martes 9 de diciembre.

La orden establece el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, con independencia de que la titularidad sea pública o privada, centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria a partir del 9 de diciembre.

La Consejería de Salud explicó que esta decisión se ha tomado "en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente. De esta manera, nos anticipamos a los efectos que esto pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario".

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha aumentado esta semana en un 19% respecto a la anterior. Concretamente, la gripe ha experimentado un incremento de la incidencia de un 110%; el COVID-19, ha ascendido un 29%, y la bronquitis /bronquiolitis, un 6,9%.

La orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en dos semanas. Esta también recomendará el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día, sean públicos, concertados o privados; en las consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.