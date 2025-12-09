Fármacos para depresión y antibióticos lideran los desabastecimientos

Las farmacias de la Región de Murcia hacen frente en estos momentos a problemas de suministro en más de 770 medicamentos y presentaciones de fármacos, una situación que se ha cronificado en los últimos años en España y que fluctúa en función de la época del año.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) llega a cifrar en algo menos de 800 los medicamentos que tienen problemas de suministro activos en la actualidad y en 847 aquellos en los que los problemas de suministro se han resuelto en los últimos seis meses.

Sin embargo, si se entra a analizar por tipos de fármacos se observa que los tratamientos para patologías crónicas como la depresión y la epilepsia están registrando un aumento de las faltas, lo que convierte a estos pacientes en los más afectados por la actual situación de problemas de suministro. Así lo indican los responsables de la red digital de farmacias Luda Partners en el último estudio que han realizado y en el que miden cuáles son los medicamentos más buscados de forma online en el buscador cuando los pacientes no los encuentran en los establecimientos físicos.

La Agencia Española de Medicamentos ha resuelto 847 incidentes en los últimos meses

Este análisis también revela que los antibacterianos de uso sistémico -antibióticos- forman también uno de los grupos más afectados.

En las últimas semanas, el 9% de los medicamentos localizados mediante esta tecnología pertenecen a este grupo, destacando especialmente Furantoina, utilizado para el tratamiento de infecciones de orina.

En segundo lugar, se sitúan los tratamientos para infecciones bacterianas en ojos y oídos, que suponen ya alrededor del 7% de las localizaciones, con Colircusi a la cabeza. Y, en tercer lugar, están los fármacos destinados a pacientes con glaucoma, que representan también en torno al 6% del total de productos localizados. Dentro de este grupo, Brimvera se ha convertido en uno de los medicamentos más difíciles de conseguir.

Ante esta realidad, la directora del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Maribel González, reconoce que en las últimas semanas han recibido diversas llamadas por problemas de suministro con antidepresivos y menciona el caso del Semonic. Este tiene la sertralina como principio activo y es utilizado para tratar la depresión o los trastornos de ansiedad. Sin embargo, González llama a la calma porque «existen sustitutos y, si en un momento concreto está en falta, se puede dispensar otro con el mismo principio activo».

Sobre los colirios con antibiótico y corticoides señala que «llevan un tiempo con problemas», pero considera que no es preocupante porque existen otros que cuentan con esa misma composición por separado. «La única molestia consistiría en que el paciente se tendría que poner dos gotas distintas en lugar de una, pero se cubriría el mismo efecto, que es lo que se busca con el medicamento prescrito», afirma la responsable del Centro de Información del Medicamento.

2.784 en búsqueda

En el último mes, Luda Partners ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios únicos diferentes, lo que evidencia la gran variedad de medicamentos y productos que están sufriendo problemas de suministro en España.

Entre los fármacos más afectados, además de los ya mencionados, destacan también Novorapid, Ansium, y Bilaxten, utilizados para el tratamiento de distintas patologías y que, en muchos casos, forman parte de tratamientos de larga duración.

Esta situación no es exclusiva de España. Otros países europeos también están sufriendo problemas de suministro de medicamentos, especialmente en tratamientos crónicos y esenciales, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. Se trata de un reto compartido que pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud europeos, tanto a nivel nacional como comunitario, y que exige una actuación coordinada.

Ozempic vuelve a los estantes

Pese a los problemas de abastecimiento en determinados fármacos, hay otros que logran superar sus peores momentos. Uno de ellos es Ozempic -medicamento para la diabetes que ha sido mal usado para lograr rápidas pérdidas de peso-, cuyo suministro ha comenzado a normalizarse en las últimas semanas.

Los datos analizados muestran que los tratamientos para la diabetes han experimentado en el último mes un descenso en el número de faltas reportadas por las farmacias, lo que indica una cierta recuperación del suministro. En este contexto, Ozempic ha dejado de ser el medicamento con mayores problemas de suministro en España.

Maribel González reconoce que «la demanda excesiva que existía de Ozempic se ha frenado y actualmente se está haciendo un buen uso de los fármacos indicados para la obesidad», algo a lo que también han contribuido los médicos «que lo recetan más correctamente». No obstante, apuntan que la mejoría de la situación de algunos medicamentos muy mediáticos no significa que el problema esté resuelto.