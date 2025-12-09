Más estudios de viabilidad y presión en Madrid para recuperar la conexión ferroviaria de Lorca con Granada

Más avances para darle forma e impulso a la recuperación de la histórica línea de tren que conectaba Lorca con Baza y Guadix. El Gobierno regional reafirmó este martes su apoyo a la recuperación de la conexión ferroviaria Andalucía-Levante a través de la reapertura, 40 años después, del trazado que tenía el municipio lorquino hasta la provincia de Granada, considerada clave para reforzar la vertebración territorial y mejorar la movilidad entre la Región y el Levante con Andalucía.

Entre los primeros pasos para restablecer el servicio está entregar al Ministerio de Transportes durante el primer trimestre de 2026 varios estudios técnicos y de viabilidad sobre demografía, mercancías, turismo e industria que permitan actualizar la información y contrarrestar el anterior estudio de viabilidad.

También convocarán nuevas reuniones para organizar una concentración ante el Ministerio de Transportes con el fin de reclamar un nuevo análisis de la línea, así como avanzar en la creación de una comisión cuatripartita y ampliar la mesa de trabajo a universidades, ayuntamientos y empresas del territorio.

El director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, participó este lunes en Granada en la mesa de trabajo para la defensa de la recuperación de la conexión ferroviaria estratégica entre Andalucía y el Levante (Tren Guadix-Baza-Lorca), de la que forma parte el Ejecutivo regional, junto con la Diputación de Granada y la Diputación de Almería, además de los ayuntamientos y entidades sociales implicadas.

"El Gobierno regional apoya la restitución de esta línea, cerrada hace cuatro décadas, que permitiría acortar distancias con los actuales itinerarios ferroviarios, mejorar la competitividad del transporte de mercancías y responder a los estándares de movilidad sostenible que impulsa la Unión Europea", declaró el director.

Verdú destacó que "este corredor ferroviario es una demanda ampliamente respaldada en la Región de Murcia y un elemento esencial para garantizar comunicaciones más eficientes entre las provincias del sureste".

Señaló, además, que "la reapertura beneficiaría a un amplio territorio integrado por doce comarcas y tres provincias y contribuiría a frenar la pérdida de población en las zonas afectadas por el cierre de la línea".

El director recordó que la recuperación del trazado Guadix-Baza-Lorca figura entre las prioridades recogidas en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, que cuenta con el respaldo de más de 40 organizaciones sociales y económicas.

Desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras que dirige el consejero Jorge García vienen recordando que la reapertura de la vía ayudaría a reducir costes y tiempos para el transporte de mercancías entre Andalucía y la fachada mediterránea. "Recuperar la línea respondería a los estándares de movilidad sostenible que impulsa la Unión Europea, además, tendría consecuencias en la lucha contra la despoblación que sufre esa área desde que se interrumpió la conexión", indicó el propio consejero durante la celebración de la Mesa de trabajo por el Tren celebrada a finales del pasado año en Lorca.