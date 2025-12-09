La condonación de los 3.318 millones de deuda de la Región avanza hacia el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley para condonar los 3.318 millones de euros que arrastraba de deuda autonómica la Región de Murcia y que enviará ahora al Congreso de los Diputados para su debate y su aprobación, a pesar de que ya haya sido rechazada de forma reiterada tanto por el Gobierno murciano de Fernando López Miras como por el resto de ejecutivos autonómicos del Partido Popular por ser un acuerdo "bilateral" de Pedro Sánchez "con la formación independentista" catalana ERC.

"La posición del Gobierno de la Región de Murcia es clara: no a la condonación si no se aborda la reforma del sistema de financiación autonómica", han venido reiterando desde hace meses desde la Comunidad y la Consejería de Hacienda que dirige Luis Alberto Marín. En total, el Gobierno central dio luz verde a condonar 83.252 millones a todas las comunidades autónomas del régimen común que lo soliciten.

Alegría defiende que permitirá corregir el sobreendeudamiento de las autonomías en la crisis financiera

Según explicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la ley permitirá a las comunidades que así lo soliciten corregir el sobreendeudamiento en el que incurrieron durante la crisis financiera y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.

Andalucía, con 18.791 euros, sería la comunidad con la mayor condonación, seguido de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y la Comunidad de Madrid (8.644). Podrían ahorrarse aproximadamente 6.700 millones de euros en intereses, con lo que podrán reforzar los servicios públicos, ha recalcado la portavoz.

Apoyo económico y financiero "histórico"

Junto a este proyecto, Alegría destacó que todas las comunidades han recibido un apoyo económico y financiero "histórico" durante los gobiernos de Pedro Sánchez -más de 300.000 millones en los últimos siete años, según sus cuentas- y ha recordado que el próximo ejercicio van a recibir 157.000 millones en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que este año.

A su juicio, esas transferencias tienen que traducirse en una "mejora clara" de los servicios públicos en todos los territorios. Cuando el Consejo aprobó en primera vuelta el anteproyecto para la condonación de la deuda autonómica, el pasado septiembre, las comunidades gobernadas por el PP rechazaron la posibilidad de acogerse a la quita al verla una "trampa" que penalizará a los territorios que menos deben.