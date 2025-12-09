Los casos de gripe se disparan un 248% en la Región en la última semana

La gripe se ha disparado en la Región de Murcia en la última semana. Los casos registrados en la Red Centinela de la Consejería de Salud han crecido un 248% en solo siete días, del 1 al 7 de diciembre, según las cifras dadas a conocer en la tarde de este martes por el servicio de Epidemiología.

La escalada de los virus respiratorios coincide con el inicio de la huelga de médicos de cuatro días que se ha convocado a nivel nacional y que en esta primera jornada está tensionando principalmente los centros de Atención Primaria y las consultas con el especialista de la Comunidad, de donde muchos pacientes se tenían que marchar hoy sin poder ser atendidos por su médico y a la espera de que se les volviera a citar para otro día.

Con la previsión de que gripe, covid y otros virus siguieran la tendencia ascedente que ya registraron hace una semana, la Consejería de Salud anunciaba el pasado viernes la obligatoriedad del uso de la mascarilla desde este martes, 9 de diciembre, en centros de Atención Primaria, hospitales, servicios de Urgencias y centros residenciales de mayores, así como en farmacias, tal y como indica la orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) y con lo que se prevé contener este aumento de los contagios que se está viviendo a nivel nacional y que ha llevado a que en la Región la llegada de la gripe se adelante cuatro semanas respecto a las fechas habituales.

El Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas en Atención Primaria muestra un aumento la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) de un 32% en esta última semana, con una especial incidencia en la gripe, que crece un 248% hasta llegar hasta los 2.871 casos confirmados; le siguen bronquitis-bronquiolitis, que crece un 15,5%, hasta los 1.320 casos; mientras que el covid desciende un 14,3%, hasta los 30 casos en la última semana.

Esperas de hasta diez días para ver al médico de familia

Los centros de Atención Primaria son los más afectados por el aumento de los virus respiratorios, una situación que se complicará esta semana con la huelga médica. Precisamente, este martes, algunos consultorios daban cita para ver al médico de familia en un plazo de entre tres y diez días, como eran los casos del centro de salud de El Palmar o del consultorio de Los Garres.

En muchos de ellos la estampa se repetía en esta primera jornada de paro de facultativos, con largas colas de usuarios en el mostrador que pedían ser vistos ante la imposibilidad de coger cita con su médico. Eso sí, todos ellos acudían equipados con sus mascarillas en este primer día de obligatoriedad y a los más despistados era el propio personal sanitario y el de administración el que se las facilitaba.

"Qué miedo me da ver la mascarilla, parece que estamos otra vez en el covid", afirmaba Lola mientras salía apresurada con su hijo en brazos del centro de salud de Vistabella, donde la cola de pacientes llegaba a la calle a media mañana y donde los protagonistas de la salas de espera eran las toses y los estornudos.

Mientras, en el centro de salud Murcia-Sur aguardaban en la calle Adoración Pardo, de 89 años, junto a su hijo Juan Carlos. "Aunque hemos venido con mascarilla, preferimos esperar aquí al aire a que nos toque ser atendidos, dentro el ambiente está muy cargado y hay mucha gente. Es mejor prevenir", explicaba este a La Opinión. Su madre tenía cita con la enfermera para recibir las vacunas pendientes. "Ya me han puesto la de la gripe y el hérpes zóster y ahora vengo a las que me faltan, pero creo que a nosotros la huelga de médicos no nos afecta porque venimos a ver a la enfermera", señalaba la paciente mientras aguardaba sentada en su andador.

En la sala de espera de la primera planta estaban María José Luján y Juan de Dios Carillo, otros dos pacientes del centro de salud de Ronda Sur, que este martes se veían también sorprendidos por el paro de los facultativos. La primera decía entender el motivo de la huelga, al tiempo que se alegraba del cambio de médico porque "me ha tocado uno que es un encanto y al que tengo mucho aprecio, ya que el mio no está hoy". Ambos reconocían que "aunque la Sanidad funciona bien, es verdad que siempre se puede mejorar" y lamentaban que haya coincidido precisamente con estas fechas en las que las consultas médicas se llenan por gripes y catarros.

La mascarilla ya había dejado de ser un complemento más que coger al salir de casa, una costumbre que los murcianos tendrán que recuperar. Sin embargo, la nueva orden de Salud ha pillado a contrapié a muchos establecimientos de la Región que este martes aún no disponían de stock para satisfacer la demanda, como ocurría en distintos comercios de cosmética y perfumería. María Alcaraz, de la farmacia González-Costea de Murcia, reconocía que "desde el viernes hemos notado que las compras de mascarillas se han disparado, los pacientes quieren estar preparados".