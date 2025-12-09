Las ayudas para el almendro alcanzan a 755 agricultores y permitirán recuperar 375.000 árboles

Aunque las últimas lluvias hayan devuelto el verde a los paisajes rurales de la Región de Murcia, para el sector del almendro la sequía no es un mal recuerdo tan lejano. Durante los últimos tres años —desde 2022 hasta buena parte de 2024—, los almendros en secano de municipios como Mula, Lorca, Jumilla, Bullas o Moratalla sufrieron una falta de agua severa y persistente. Las consecuencias: cosechas drásticamente reducidas, árboles con ramas secas e incluso arranques forzados de plantaciones enteras, lo que provocó pérdidas económicas que aún pesan en las explotaciones familiares.

En este contexto, el Gobierno regional activó una línea de ayudas destinada al arranque y replantación del arbolado dañado. Hasta ahora se conocía su existencia, pero la novedad llega con la publicación, la semana pasada, de la resolución provisional: 755 almendricultores de la Región de Murcia serán finalmente los beneficiarios y la ayuda total asciende a 4,5 millones de euros.

Según los datos de la Consejería de Agricultura, con estas subvenciones se podrán reconstituir hasta 375.000 almendros, afectando de forma parcial a unas 10.000 hectáreas de cultivo. Cada expediente podrá incluir entre un mínimo de 40 árboles y un máximo de 2.000, a razón de 12 euros por ejemplar, lo que supone una financiación del 60 % del coste de arranque y replantación. La inversión subvencionable llega hasta 40.000 euros por solicitud y la ayuda máxima a percibir, hasta 24.000 euros.

Almendros en flor en la zona de Mula en el mes de febrero / C. Heredia

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, destaca la importancia de este apoyo en un momento clave para la recuperación del almendro. "La situación del almendro en los últimos años ha sido muy complicada por la falta de lluvias. Por eso, desde el Gobierno regional hemos querido apoyar a nuestros agricultores con esta convocatoria de ayudas, con las que van a poder replantar el arbolado que han perdido", subraya. Según insistió, se trata de una medida diseñada "de manera consensuada con organizaciones agrarias y cooperativas", y orientada a que los productores puedan planificar la replantación durante los próximos tres años "con garantías para afrontar el futuro".

Mula lidera el reparto

La distribución municipal confirma dónde la sequía golpeó con más dureza. Mula se sitúa como el municipio con mayor número de beneficiarios, con 92 productores que recibirán más de 667.000 euros para recuperar 55.616 árboles. Esto representa el 31,08 % del presupuesto total, un peso muy significativo dentro del reparto regional.

Lorca es el segundo municipio con más compensación económica, con un 20,88 % del total, seguido por Jumilla (10,67 %), Moratalla (9,24 %) y Caravaca de la Cruz (6,49 %). La lista continúa con Cehegín (3,94 %), Bullas (3,13 %) y Fuente Álamo (2,99 %), hasta completar los 28 municipios donde se concentra esta ayuda extraordinaria.

Los agricultores afectados ya presentaron sus solicitudes —el plazo se cerró el 14 de septiembre de 2025— y ahora aguardan la resolución definitiva, que permitirá iniciar el proceso de renovación del arbolado muerto o irrecuperable.

La iniciativa busca que el almendro, uno de los cultivos más emblemáticos del secano murciano, recupere su vigor después de una etapa devastadora. Aunque el agua haya vuelto a caer en los últimos meses, el daño ya estaba hecho. Por eso, estas ayudas se entienden en el sector como un balón de oxígeno que permitirá volver a apostar por un cultivo que forma parte esencial del paisaje y la economía regional.