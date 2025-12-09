Avanza Médica convoca una concentración este viernes para reclamar un estatuto médico propio y mejoras urgentes

El sindicato Avanza Médica ha convocado una huelga de médicos y facultativos por la movilización nacional que se extenderá hasta el próximo 12 de diciembre, día en el que ha convocado una concentración frente a la Consejería de Salud, con el fin de "exigir un estatuto médico propio y mejoras urgentes en la Región".

Avanza Médica ha llamado a pacientes, estudiantes, familiares, médicos, facultativos y otros profesionales sanitarios de la Región de Murcia a esta concentración que tendrá lugar a las 9.30 horas, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En este sentido, el sindicato médico ha denunciado que la jornada "real" de los médicos "supera habitualmente" las 48 horas semanales, "una cifra fijada en 1919 y que sobrepasa el límite de la normativa europea, sin que jamás se haya pedido el consentimiento legal exigido".

Además, según ha precisado, "la jornada complementaria y las guardias no se reconocen como tiempo efectivo a efectos de jubilación, ni se retribuyen, siquiera, al mismo valor que la jornada ordinaria".

Otra de las denuncias es que el colectivo médico "carece de órganos propios de negociación y representación, lo que impide defender condiciones específicas de la profesión". La actualización del Borrador del Estatuto Marco, de diciembre de 2025, "no supone un avance e incluso podría suponer un retroceso para nuestra profesión".

Reclamaciones

Ante esta situación, ha exigido a la Consejería y al Servicio Murciano de Salud una decena de medidas que incluyen el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas a la semana; la eliminación de la "jornada complementaria"; guardias reconocidas como tiempo trabajado y retribución y descansos "justos" en guardias.

También reclaman una Mesa Sectorial propia y Juntas de Personal exclusivas; un Estatuto Marco Propio; protección de la conciliación; derecho a conocer con antelación mínima de seis meses la planificación anual de la jornada obligatoria; respeto de las agendas en Atención Primaria y reconocimiento del trabajo de los médicos internos residentes (MIR).

"Nuestro objetivo, es simple: dignificar la profesión médica, proteger la salud y conciliación de los profesionales y garantizar la calidad asistencial que merece la ciudadanía", ha señalado Avanza Médica.

El portavoz del sindicato, el doctor Eduardo Martínez, ha señalado que la huelga "no es solo una protesta: es la defensa de la Sanidad Pública que merecen los pacientes. Hoy trabajamos bajo un Estatuto que nos invisibiliza y unas condiciones autonómicas abusivas que nos obligan a marcharnos. Reclamamos un Estatuto Médico propio y unas condiciones dignas para garantizar que nuestros pacientes sean atendidos por profesionales estables, motivados y valorados".