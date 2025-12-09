Amefmur renueva su junta directiva para los próximos cuatro años

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha renovado su junta directiva para los próximos cuatro años tras un proceso electoral que ha culminado con la proclamación de una candidatura de consenso que continuará liderada por José María Tortosa (Zenith). Estará acompañado por Augusto Fuertes (Grupo Fuertes) y Raúl Colucho (Grupo Sureste) como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente; Isabel Mendoza (UCAM) como secretaria; y Estefanía Hidalgo (Hida Alimentación) como tesorera.

El equipo lo completan, como vocales, Esther Aguirre (Zamora Company), Cristina Fuentes (Grupo Ricardo Fuentes), Jesús Mesa del Castillo (Mesa del Castillo), Francisco José Hernández (Vidal Golosinas), Amor Albarracín (Grupo Albarracín), Rosa López (Global París), Inmaculada Sánchez (La Pastora) y Sixto Palacín (Sixto Palacín), que ejercerá también como presidente del Foro de Jóvenes.

Tras su reelección, José María Tortosa ha agradecido "la confianza de las empresas familiares y familias empresarias" y ha destacado "la solidez de un equipo que combina continuidad y renovación para afrontar una etapa clave en los próximos cuatro años", cuyo inicio coincidirá con la celebración del treinta aniversario de la asociación en 2026.

En este nuevo proyecto, Amefmur seguirá manteniendo como objetivos ayudar, apoyar y representar a las empresas familiares, que representan el 90% del tejido productivo y generan el 78% del empleo. "La empresa familiar es un proyecto que trasciende la propia actividad empresarial: es un proyecto de vida. Seguiremos defendiendo el modelo que vertebra la economía regional y que impulsa la prosperidad de la Región de Murcia y de nuestro país", ha señalado José María Tortosa.

El número de socios ha aumentado un 15% desde 2021

En los últimos años, la asociación ha fortalecido su actividad y su base asociativa, con un incremento del 15% en el número de miembros desde 2021. Entre los hitos más importantes figuran la celebración en Murcia de la reunión anual de presidentes de las asociaciones territoriales de empresa familiar de España y la organización del Congreso Nacional del Fórum de Jóvenes en Cartagena.

Asimismo, destaca la consolidación de los Premios Herentia como evento empresarial de referencia y la continuidad del Foro AVANZA, que celebrará su quinta edición el próximo año. Entre otras acciones, se incluyen el lanzamiento del programa Empresa Familiar en las Aulas y la puesta en marcha del cheque relevo, destinado a garantizar la continuidad generacional y disponible nuevamente hasta marzo del próximo año. O, más reciente aún, es el anuncio de la primera Ley de la Empresa Familiar, impulsada junto al Gobierno regional.