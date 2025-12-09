Alcantarilla se blinda contra las lluvias torrenciales con un nuevo tanque de tormentas

Las obras del proyecto de Recuperación de la Huerta y Aprovechamiento Hídrico de Alcantarilla avanzan al ritmo previsto desde su inicio en abril de 2024, y se espera que concluyan durante el primer semestre de 2026. Así lo explicó este lunes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante una visita a la zona donde se construye el nuevo tanque de tormentas soterrado.

Rubira destacó que se trata de una actuación clave para la gestión del agua en el municipio, al permitir reducir el impacto de las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes por los efectos del cambio climático. "Esta infraestructura va a evitar muchos de los problemas que generan ahora las tormentas en Alcantarilla y, además, permitirá que mucha más agua pueda ser reutilizada", señaló.

La infraestructura podrá retener hasta 10.000 metros cúbicos

Gracias a este sistema, se podrán retener hasta 10.000 metros cúbicos de agua, disminuyendo las escorrentías y aliviando la carga de la red de alcantarillado y saneamiento. Con ello, se evitarán vertidos al río Segura y se contribuirá a una gestión más eficiente y sostenible del recurso.

Y un gran espacio verde

El tanque recogerá el agua cargada de sedimentos que llega a la red en episodios de lluvia intensa y permitirá tratarla para su posterior uso en regadíos, parques, jardines y zonas verdes. Según la consejera, esta intervención supone "avanzar hacia una huerta más resiliente y sostenible".

Además del beneficio hidráulico, el proyecto incluye la creación de un gran espacio verde, totalmente integrado en un enclave de gran valor histórico y cultural, donde se encuentran la emblemática Noria y el Museo de la Huerta. “Estamos devolviendo este entorno a los vecinos y creando un ejemplo vivo de la huerta tradicional”, afirmó Rubira.

La construcción cuenta con una inversión regional de un millón de euros, a la que se suman las aportaciones del Ayuntamiento de Alcantarilla, la empresa Hidrogea y la Fundación Pepsico.