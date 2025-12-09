Agua a precio de oro: vecinos de la Región, abocados a pagar casi el doble en el recibo

No hay un incremento tan disparado que se le acerque. Son numerosos municipios de la Región de Murcia los que en el último año y medio han aprobado importantes subidas en las tarifas del agua, alegando incrementos en los costes de explotación y la actualización del precio del servicio que, en muchos casos, se prorroga y no se acomete desde hace más de una década.

Pero, sin duda, la subida aprobada de forma más reciente se lleva la palma en el disparo de la tasa: los vecinos de Alguazas tendrán que pagar un 80% en el recibo tras la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, publicada hace apenas unos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El Ayuntamiento, que aprobó inicialmente la ordenanza en Pleno durante el mes de abril, no recibió alegaciones durante el periodo de exposición pública, por lo que el incremento queda así ratificado de forma automática para cambiar las cuotas de consumo, las cuotas de servicio y diversos cargos asociados al suministro, alcantarillado y acometidas.

Desde la Unión de Consumidores de España (UCE) denunciaron la «injustificada, desproporcionada y contraria al interés de los vecinos» la subida del 80%.

En el caso del municipio de la Vega Media, esta tasa no se actualizaba desde el año 2012 y, por sentencia judicial, el Consistorio ha hecho frente a un desequilibrio de 2 millones pero aún tiene pendiente pagar 1 millón más. ⁠El servicio estaba en prestación forzosa, con el contrato acabado, desde el año 2017, «lo que genera un déficit importante».

Así lo aseguró a La Opinión el alcalde alguaceño, José Gabriel García Bernabé, quien defiende que esta subida se hace «para salvar» la economía municipal: esos tres millones de euros pendientes de estos años atrás han sido «un palo difícil de gestionar que ha supuesto un importante agujero económico» para las arcas del Ayuntamiento.

«Cuando accedí al gobierno me encontré un servicio sin contrato, en desequilibrio económico, con una deuda enorme y deficitario, además de tener la red un rendimiento del 47%. Ahora, en dos años, el contrato está a punto de licitarse, la deuda se ha saltado al 70%, el déficit del servicio se va a salvar a partir de enero con estas nuevas tarifas y gracias a las inversiones en la red que se han venido haciendo este último año hemos mejorado el rendimiento en 15 puntos», explicó García Bernabé.

«El coste generado por la falta de una nueva licitación a tiempo no puede cargarse al ciudadano a través del recibo del agua», subraya por su parte Juan José Gómez Conesa, abogado de la UCE, quien insta al Consistorio a que «suspenda de inmediato la aplicación de las nuevas tarifas, asuma con fondos propios los costes derivados del proceso judicial, garantice precios justos y transparentes, basados solo en los costes reales y auditables del servicio».

«El agua es un bien básico. No se puede castigar dos veces al ciudadano por errores de gestión», señalaron desde la Unión de Consumidores de España (UCE).

Subidas más significativas Alguazas : 80%

: 80% Campos del Río : 23,4

: 23,4 Fuente Álamo : 23%

: 23% Jumilla : 15,6%

: 15,6% Yecla : 15%

: 15% Santomera : 13,9%

: 13,9% Abanilla y Puerto Lumbreras : 11%

: 11% Ule a: 10,5%

a: 10,5% San Pedro del Pinatar : 9%

: 9% Molina de Segura : 7,6%

: 7,6% Ricote : 7,5%

: 7,5% Fortuna : 7,1%

: 7,1% Ojós : 5,9%

: 5,9% Lorquí : 5,6%

: 5,6% Ceutí : 4,9%

: 4,9% Archena: 4,3%

El 23% más en Campos del Río y Fuente Álamo

Otra de los incrementos más notables en el último año corresponde a Campos del Río: un 23,45% de subida en el recibo aprobado de forma definitiva en mayo e «imprescindible para cubrir los costes reales del ciclo del agua y evitar que la falta de recursos ponga en riesgo la calidad del suministro».

«Nuestra responsabilidad es asegurar que Campos del Río cuente con un servicio de agua potable seguro, estable y sostenible a largo plazo. La actualización de la tarifa no responde a intereses recaudatorios, sino a la necesidad de equilibrar un servicio esencial cuyos costes han aumentado en los últimos años», señaló la alcaldesa, María José Pérez.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que la medida sigue un procedimiento reglado, transparente y sujeto a supervisión de la administración autonómica. Y es que los precios del agua potable y de abastecimiento están sometidos a un régimen de autorización por parte de la Sección de Infraestructuras y Comercio Interior de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

Una subida similar a la de Campos del Río fue la de Fuente Álamo, aunque esta se acometió el pasado año: en este caso la subida del 23% respondía a un ajuste contractual con la empresa concesionaria del servicio por la actualización del IPC. La regidora, Juana María Martínez, advirtió de que, de lo contrario, el municipio habría entrado en un «costoso proceso contencioso‑administrativo» con la empresa, con la que mantiene un acuerdo desde de 25 años hasta 2037.