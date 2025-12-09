Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura

La recuperación del bosque de ribera del río Segura en los tramos que discurren por Ceutí y Lorquí avanza como uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de la cuenca. Así lo expresó este lunes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, durante una visita a las obras en compañía de la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, y el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández.

Urrea señaló que se trata de la intervención "más importante" ejecutada hasta la fecha para la renaturalización del río y la mejora de su biodiversidad. Según explicó Urrea, la actuación forma parte de un conjunto de cinco tramos adjudicados con fondos europeos Next Generation y que abarcarán 85 kilómetros del cauce. El doble objetivo es claro: eliminar la caña invasora y promover la recuperación ecológica del entorno fluvial.

El presidente de la CHS recordó que la inversión supera los 9 millones de euros solo en este tramo, y que, junto a los 3,5 millones destinados al primer tramo ya en marcha desde la Contraparada, el montante total asciende a unos 12,5 millones. "Nunca en la cuenca del Segura se había destinado una cantidad tan importante para recuperar el río", subrayó.

Además de erradicar la caña, se plantará un bosque de ribera autóctono, compuesto por diversas especies arbóreas y matorrales. Urrea aseguró que la meta es convertir el Segura en "un lugar de encuentro de los ciudadanos con su río". El presidente de la CHS recordó que la percepción del río en la Región ha estado ligada tradicionalmente a las inundaciones: "Hasta ahora el río en la cuenca del Segura lamentablemente siempre es sinónimo de amenaza, pero durante buena parte del año es un sitio agradable de visitar y pasear", afirmó.

La eliminación de la especie invasora reducirá riesgos como incendios o taponamientos en episodios de avenidas, según destacó. Los trabajos cuentan, recalcó, con todos los permisos ambientales necesarios.

El presidente apuntó que el plazo es ambicioso, con la intención de completar la retirada de la caña y una primera fase de plantaciones antes del verano de 2026. En cuanto al uso de plásticos biodegradables para asegurar la muerte del rizoma de la caña, señaló que solo se retirarán una vez garanticen su función, sin generar impactos ambientales.

Durante la visita, Urrea fue preguntado por su próxima comparecencia en el Senado tras el eterno corte de agua provocado por los efectos de la dana Alice en los municipios del Mar Menor. Respondió que lo hará "con total tranquilidad", recordando que el órgano competente para el control de funcionarios de la Administración General del Estado es el Congreso y el Senado.

Ceutí y Lorquí, unidos por el río

La alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, celebró la jornada como "un día histórico" tanto para su municipio como para Lorquí. Agradeció la inversión estatal y europea que permitirá que el río deje de ser un límite y pase a convertirse en un recurso social y ambiental: "Podremos utilizar nuestro río como una herramienta de convivencia y unión de nuestros municipios", dijo. Almela aseguró que aún no se es plenamente consciente de la magnitud de un proyecto que eliminará la caña invasora y renaturalizará el cauce, lo que permitirá devolver el protagonismo al río como espacio público.

Por su parte, el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, manifestó su "alegría" por una actuación muy demandada y tecordó que las cañas han supuesto durante décadas problemas recurrentes, como incendios y proliferación de mosquitos, pero también una barrera que impedía contemplar el propio Segura. "Nunca habíamos visto desde hace muchos años cómo se muestra la parte más bonita del río sin cañas", declaró.

Hernández insistió en la importancia de recuperar la vinculación histórica del municipio con su ribera, muy próxima al casco urbano. Asimismo, destacó el papel de la educación ambiental para que la ciudadanía vuelva a disfrutar del río como un patrimonio natural propio.